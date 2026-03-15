侵入被害を未然に防ぐ。窓のセキュリティギア3選【日常から始める防災＆防犯グッズ】

【日常から始める防災＆防犯グッズ】

住宅への侵入経路で最も多いのが“窓”からの不法侵入。増加傾向にある侵入犯罪から身を守るためにも対策は万全にしておきたい。侵入のハードルを高め、予防・抑止効果も期待できる注目のアイテムをセレクト！

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不法侵入の経路として一番狙われやすいのが窓からの侵入。危険な侵入犯罪を防ぐにはまず、窓周りのセキュリティ能力を高めるのが大きなポイントと言えるだろう。防犯アドバイザーの京師美佳さんは、窓の防犯に欠かせないおすすめギアについて語る。

「昨今、闇バイトによる強盗・窃盗団の被害が増えており、命に関わる事案も発生しています。多くのケースで窓を破って侵入しているため、狙われない・時間を稼いで諦めさせる効果のある物を選定しました。2026年も窓リフォームに対する国の補助金制度の実施が予定されていて、条件が合えば上限100万円（最大約50％相当）が補助されるので、防犯ガラスも選択可能になります」

防犯アドバイザー／防犯対策専門家

京師美佳さん

防犯アドバイザー、犯罪予知アナリスト。数々のメディア出演やYouTube「防犯チャンネル」を通じ啓蒙活動に尽力。「60歳からやるべき防犯の基本」など著書多数。豊富な知見を活かし、講演でも防犯の普及に努める。

1. ガラスへの衝撃音をすかさずキャッチ

ELPA 朝日電器

「薄型アラーム衝撃＆開放」（2758円）

ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓が開いた場合にアラームが鳴るダブル検知が可能で、よくある大型車の通行や暴風雨の振動等での誤作動がないのも安心です（京師さん）

窓ガラスへの衝撃やガラスの破壊を検知すると、約90dBの大音量アラームが約25秒間鳴り続ける。雨や風、車による振動等では反応しにくい高精度設計。厚さ8mmなので、ほとんどの窓で開閉に支障なく設置が可能。

▲オン・オフが一目でわかるスライドスイッチを搭載。凹凸ガラスにも設置することができる

2. 貼るだけで防犯ガラスに早変わり

ノムラテック

「保険付 ･ 凹凸ガラス専用 防犯フイルム 660ミクロン A2 1枚入 半透明」（5407円）

国が5分稼げると認める350ミクロンを超える防犯フィルムの厚みで、素材はプロの窃盗団が使用する焼き破りにも強いポリカーボネートになっていて安心。保険が付いているのもいいです（京師さん）

窓に貼るだけでガラス破りの防止になる防犯フィルム。衝撃に強いポリカーボネート素材かつ660ミクロンの厚さなので、簡単には破れない丈夫な設計になっている。万一の場合にはお見舞金がもらえる保険付き。

▲フィルムを貼らないと容易に割られて解錠されてしまう。貼るだけで効果があるので確実に取り入れたい

3. コスパ最強の警告ステッカー

ブルースカイ

「ピカジャケ公式 防犯ステッカー（5カ国語対応）3サイズ 6枚入り」（680円）

警告文は日本語・英語・韓国語・中国語・スペイン語に対応しているので、外国人窃盗団や強盗団など日本人以外の犯罪者にも伝わり、効果が期待できます（京師さん）

防犯対策されていることをアピールすることで犯罪者を遠ざけ、貼るだけで犯罪防止に繋がる警告ステッカー。ひと回り大きいサイズで視認性も良く、耐光・防水加工なのでインクの滲みもなく耐久面でも安心。

▲防犯カメラとセットで使用することでさらなる効果を発揮する。ステッカーは視線の位置に配置したい

>> 特集【日常から始める防災＆防犯グッズ】

※2026年3月6日発売「GoodsPress」4月号P77ページの記事をもとに構成しています

＜文／GoodsPress編集部＞

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