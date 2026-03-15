この可愛さはズルいって♡「正直このデザイン待ってた！」使い勝手も抜群な100均巾着袋
ダイソーで見つけた巾着袋が、ドストライクなデザインで思わず即買いしてしまいました…！あのおしゃれキャットでおなじみのマリーちゃん単体のグッズは多いですが、兄弟も含めて3匹が揃ったデザインは珍しいなと思い、スルーできませんでした♡サイズ感もちょうどよく使い勝手抜群！コスメやガジェットにおすすめです。
商品名：巾着、スクエア（おしゃれキャット）
商品情報
商品名：巾着、スクエア（おしゃれキャット）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480687896
おしゃれキャットのあの3匹が揃った♡ダイソーで可愛すぎる巾着を発見！
ディズニーグッズが豊富なダイソーで、またまた可愛いグッズを発見しました♡
今回ご紹介する『巾着、スクエア（おしゃれキャット）』は、おしゃれキャットファンはスルーできないアイテム。
ギンガムチェックと、どこかレトロ感漂うマリーちゃんたちのデザインに惹かれて購入してみました！
平成時代にマリーちゃんブームを経験した筆者にとっては、たまらないデザインです♡
当時はマリーちゃんにフォーカスしたアイテムがとても多かったのですが、こちらの巾着は兄弟のベルリオーズとトゥルーズの姿も！
ダイソーで3匹揃ったデザインのアイテムが出てくれるのは嬉しいかぎりです。
背面にもデザインがあしらわれています。
こちらはロゴのみのシンプルなデザインですが、クラシカルな雰囲気があって大人が使いやすいです。
全体的にさりげないデザインがお気に入り！
やわらかくて薄手な素材の、汎用性が高いサイズの巾着です。
中身に合わせて融通が利くので、ミニバッグでも使いやすいですよ◎
ペンタイプのコスメもしっかり入る使い勝手の良いサイズ感！
さっそく、コスメを入れてみました。
ペンタイプのアイテムもしっかり入る大きさ。
持ち歩きコスメが一式すっぽり入るので頼りになります。
細かいガジェット系の整理整頓にもおすすめ！
他にも、サニタリー用品を入れたり、お菓子を入れたり…さまざまなアイテムを入れるのに便利です。
今回はダイソーの『巾着、スクエア（おしゃれキャット）』をご紹介しました。
デザインは全部で2種類あるようです。どちらも欲しくなる可愛さなので、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。