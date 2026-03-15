100均姉妹店で凄いもの売ってる！「専門店だと5千円前後…」1／10の値段で買える本格商品

ダイソーの姉妹店スタンダードプロダクツで、鋳物プレートを発見！スキレットのように長い取っ手が付いているタイプと違って、コンパクトで扱いやすいのが魅力です。調理もしっかりとできて使い心地も抜群◎専門店では5,000円前後で売られていることが多いので、約1／10の値段で買えるのは正直凄いと思いました！

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商品情報

商品名：取っ手付鋳物プレート（ラウンド）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：14.5cm×18.5cm×3cm

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4550480662787

コンパクトで扱いやすい！スタンダードプロダクツの『取っ手付鋳物プレート（ラウンド）』

調理器具やキッチングッズも豊富に揃う、ダイソーの姉妹店スタンダードプロダクツ。本格的なアイテムがお手頃価格で販売されているので、なかなか手を出せなかったものにも挑戦しやすいのがいいですよね。

今回注目したのは、他店で購入すると値が張る鋳物プレート。『取っ手付鋳物プレート（ラウンド）』をご紹介します。

価格は550円（税込）です。筆者が訪れた店舗では、キッチン用品売り場に陳列されていました。

100均などのプチプラショップでこの手のアイテムを買うとなると、長い取っ手が付いている片手タイプのスキレットが多いですよね。ですが、それだとオーブンで調理する際に扱いにくく、収納時も幅を取るのが気になっていました。

こちらはコンパクトな形状なので、小型のオーブンにも入れやすいのが特徴！収納時も場所を取りません。

ただ、IH非対応なのが残念な点…。鋳物は基本的に鉄素材なのでIH対応の場合が多いですが、調べてみると形状や過熱の恐れがある関係で、使えない鋳物もあるようです。

熱が伝わりやすく均一に加熱できる！サイズも価格も抑えめなのも魅力的◎

今回は鋳物プレートでやってみたかった定番メニュー、卵とソーセージを調理してみました。

卵は白身がカリッと香ばしく、黄身は濃厚な仕上がりになります。ソーセージは外がパリパリ、中はジューシー！

さすが熱伝導が良く、均一に加熱できるだけあって、全体的にしっかりと焼き上がります。高い遠赤外線効果が期待できるといわれている、鋳物の力を思い知りました…！

鋳物はお手入れが難しい、あるいは重くて扱いにくいといわれていますが、スタンダードプロダクツのこの商品ならお手頃で挑戦しやすいと思いました。

おまけにサイズも小さめなので扱いやすく、鋳物デビューにもおすすめ！

重いので、ステーキウェイト代わりにも使えて便利ですよ。

今回は、スタンダードプロダクツの『取っ手付鋳物プレート（ラウンド）』をご紹介しました。

専門店などでは5,000円前後で売られているものが多いので、550円で買えるのは凄いなと改めて思いました！ずっと使ってみたかった、お手頃なものを探しているという方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。