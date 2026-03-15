鹿児島アークシティは、「ホテルグランセレッソ鹿児島天文館」を3月10日に開業した。

建物は14階建て。客室はスタンダードダブルやキャビンツイン、ユニバーサルルーム、桜島ビューのグランセレッソツインなど13タイプ全151室を設ける。全室にミラーリング機能を備えた43型以上のテレビを備え、レディースルームには美容家電やスキンケアアイテム、長期滞在向け客室には電子レンジや冷凍冷蔵庫を用意する。

館内にはワーキングデスクや多目的ルーム、コインランドリーを備え、桜島ビューを楽しめる展望大浴場は人工炭酸泉のお湯を使用し、男性用のサウナと水風呂、女性用のうたせ湯を完備する。レストラン「薩摩彩膳きずな」では朝食ビュッフェを提供し、鹿児島黒豚しゃぶしゃぶや鶏飯、旬の県産野菜・郷土料理などの料理を並べる。開業を記念して朝食付宿泊プランを4月30日まで販売する。宿泊料金は2名1室利用時、1名あたり5,195円から（税込）。宿泊者にはボンタンアメと本格焼酎「桜島」をプレゼントする。

アクセスは、天文館通電停から徒歩5分、九州自動車道鹿児島インターチェンジ（IC）から車で約20分。