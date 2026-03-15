話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は、鳥取県の名物を詰め込んだ目玉丼です。今回は「目玉おやじ」に着想を得たビジュアルの、魚と肉の旨み両方が楽しめる丼です。

鳥取の名物とうふちくわにもつを詰めて煮るだけのお手軽丼

偉大なり、水木しげる。鳥取県と聞くと美味よりも先に目玉おやじに鬼太郎、ねずみ男ほか、彼が描いたたくさんの妖怪たちが頭に浮かんでしまうのだから。

しかし、ここは新しいご当地丼を考案するページ。松葉ガニ、白イカ、らっきょなど鳥取名物は数々あれど、木綿豆腐と白身魚のすり身からなる「とうふちくわ」を使った丼の紹介です。

「茹でたもつをとうふちくわにギュッと詰めて軽く焼き、あとは焼き肉のタレで煮るだけ。淡白なとうふちくわにもつの旨みが加わって、抜群においしいです」（さとうさん）。

簡単で美味でいうことなし。しかもとうふちくわの断面＆丼を眺めてみれば、お椀の湯船に浸かる目玉おやじが見えてきませんか!?

「目玉丼」レシピ

焼肉のタレは好みのものでOK。茹でもつが手に入りづらい時は豚や牛を使ってもおいしく作れます。もちろん、お酒のつまみにもピッタリです

材料(1人前)

●とうふちくわ ・・・2本

●もつ(茹でたもの) ・・・約100g

●玉ねぎ(串切り) ・・・100g

●にら・・・適量

●唐辛子・・・1本

●生姜・ニンニク(ともにスライス) ・・・各20g

●焼肉のたれ・・・100g

●水・・・100g

作り方

1.とうふちくわの穴に茹でたもつをギュッと詰める。

2.フライパンに油を引き、生姜・ニンニク、唐辛子を加え香りが立つまで弱火で炒める。

3.1と玉ねぎを加えて中火にし、軽く炒める。

4.焼肉のタレ、水を加え玉ねぎがクタクタになるまで弱めの中火で煮る。

5.にらを加えひと煮立ちさせる。

6.丼にご飯をよそい、5をのせて完成。好みで七味を振っても美味。

撮影／浅沼ノア、文／編集部

レシピ／さとうこうじ

ポルトガル料理『クリスチアノ』、もんじゃ＆惣菜『もんじゃさとう』など、幅広くおいしいを提供する。

さとうこうじさん

※全国の自治体や商工会、あるいは個人店の皆様へ。我が町の名産品・特産品を丼にしてくれといった要望があれば、ぜひ連絡をください。このページでレシピにして発表させていただきます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号からの転載です

【画像】魚と肉の旨みいいとこ取り！鳥取の郷土料理「とうふちくわ」ともつの新しい絶品ご当地丼（2枚）