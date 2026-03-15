1人旅で行きたいと思う「青森県の温泉地」ランキング！ 2位「八甲田温泉・酸ヶ湯温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
日常を離れ、心ゆくまで名湯に浸かってリフレッシュできる旅先は、大人の休日を彩る最高の選択肢となるはずです。新年度を控えて慌ただしい時期だからこそ、誰にも邪魔されない「自分へのご褒美」として1人旅を計画する人もいるかもしれませんね。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜90代の男女250人を対象に、青森県の温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、「1人旅で行きたいと思う青森県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「有名な『ヒバ千人風呂』があり、乳白色の湯を堪能できるので行きたいです」（50代女性／広島県）
「湯治に行きたいから」（40代男性／宮城県）
「湯治場の雰囲気に趣を感じたため。まるで創作物の中のようなもので見てみたくなった」（30代女性／岩手県）
▼回答者コメント
「渓流や湖の自然に触れられるところに行きたいと思ったからです」（40代女性／東京都）
「奥入瀬の観光と合わせて楽しむことができるから」（30代女性／東京都）
「麓には十和田市現代美術館もあるし、アート好きの一人旅におすすめ」（40代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜90代の男女250人を対象に、青森県の温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、「1人旅で行きたいと思う青森県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：八甲田温泉・酸ヶ湯温泉／74票2位は、青森の険しい自然の中に佇む「八甲田温泉・酸ヶ湯温泉」。特に酸ヶ湯温泉は「ヒバ千人風呂」として知られる混浴の巨大な総ヒバ造りの大浴場が有名です。1人旅で訪れ、歴史を感じる湯治場の雰囲気に浸りながら、八甲田の山岳風景を楽しむのは格別。強い硫黄泉の香りが、旅の思い出をより深く刻み込んでくれます。
▼回答者コメント
「有名な『ヒバ千人風呂』があり、乳白色の湯を堪能できるので行きたいです」（50代女性／広島県）
「湯治に行きたいから」（40代男性／宮城県）
「湯治場の雰囲気に趣を感じたため。まるで創作物の中のようなもので見てみたくなった」（30代女性／岩手県）
1位：奥入瀬渓流温泉・十和田湖畔温泉／79票1位に輝いたのは、青森を代表する景勝地に位置する「奥入瀬渓流温泉・十和田湖畔温泉」。奥入瀬渓流の散策の拠点として最適で、1人でカメラを片手に清流のせせらぎや滝を巡った後、ゆっくりと温泉に浸かるぜいたくが味わえます。十和田湖の穏やかな水面を眺めながら過ごす時間は、都会の忙しさを忘れさせ、心の中をまっさらにリセットしてくれます。
▼回答者コメント
「渓流や湖の自然に触れられるところに行きたいと思ったからです」（40代女性／東京都）
「奥入瀬の観光と合わせて楽しむことができるから」（30代女性／東京都）
「麓には十和田市現代美術館もあるし、アート好きの一人旅におすすめ」（40代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)