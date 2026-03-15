お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が14日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に生出演。3週間の休養から復帰した。

若林は冒頭に「私は3週間ぶりだから1カ月ぶりぐらい？ここ（ニッポン放送）来るの」と春日に確認。若林は「リハビリが始まったのが1週間前ぐらいだから」と明かすと、春日は「リハビリっていうのがあるの？それは家で？病院で？」と聞いた。

若林は「病院で。すごいの人間って。筋肉だから、声出なくなってるのよ。2週間出さないと。何にも声出なくなって」とリハビリを始めたときの状況を明かした。

春日は「本当に2週間声を出さなかった。それで生活できるんですか？」と聞くと、若林は「筆談と、アプリだね。スマホで駆使してやるって感じなんだけど」と答えた。

若林は「なんかね、ちょっと申し訳ないんだけど。『大変だったね』って言われるんだけど、全然いけたんだよね…」と告白し、春日を驚かせた。

若林は「ハスってる（斜に構える）わけじゃなく、そんなに声出してしゃべりたい人間がいないんだなって思った」と明かし、「1人暮らしのときほぼしゃべんなかったし」と振り返った。

若林の休養は先月14日の同番組で本人が説明。「理由が分かってよかったけど、声帯がボロボロらしい。『大谷さんの手術前の肘だ』って言ってた、先生は。ベース、炎症が起きてるんだって、ずっと。それはダメージの蓄積だって」と明かしていた。18日には所属事務所が発表。「弊社所属タレント・若林正恭（オードリー）につきまして、以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました」としていた。