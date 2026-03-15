「ユ・クイズ ON THE BLOCK #324」

2026年3月にデビューから8周年を迎える"スキズ"ことStray Kids。

2025年は、米ビルボード・アルバム・チャート"Billboard 200"での8作連続首位、世界35の国と地域で全56公演を行った自身最大規模のワールドツアー「dominATE」の完走、世界最大級のK-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」の大賞(「ALBUM OF THE YEAR」)初受賞──K-POP史に残る輝かしい記録を更新してきた。

8周年記念日(3月25日)の後には、韓国・仁川(インチョン)にて6度目となるファンミーティング「STAY in Our Little House」の開催も予定。新たなるアルバム＆ツアーの発表を待ちわびる"STAY(ファンネーム)"も多いことだろう。

スキズの天使！まだ幼さの残るFelix(2019年のバラエティ「見つけた！Stray Kids」より) (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

毎回カムバックのたびに斬新なコンセプトでファンを驚かせるメンバーだが、その中でもスキズの"天使"や"妖精"とも称されるビジュと超低音ボイスで一際注目を集めるのがFelix(フィリックス)。躍動した2025年の締めくくりに、韓国の国民的トークショー「ユ・クイズ ON THE BLOCK #324」(韓国放送日：2025年12月24日)に単独出演したことも大きな話題を集めた。

「ユ・クイズ ON THE BLOCK #324」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

韓国の国民的MCとして知られるユ・ジェソクがホストを務める「ユ・クイズ ON THE BLOCK」は、各業界のスペシャリストを招き、巧みな話術でゲストを深掘りしていくというトークバラエティ。コメディアンのチョ・セホも長らく一緒にホストを務めていたが、12月17日に放送された「#323」でジェソク自身の口からも語られたように降板となった。

「ユ・クイズ ON THE BLOCK #324」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

その翌週に放送されたクリスマス特別回「#324」(3月18日(水)にMnetにて日本初放送)に、ウェブトゥーン作家兼タレントのキム・プンらと共にゲストとして名を連ねたFelixは、金髪まばゆいオーラ抜群のゴージャスな姿で登場。「これこそ自分が思い描く芸能人の姿だ」とジェソクを驚嘆させ、グローバルスターに相応しい驚きのエピソードを次々と明かしていく。

「ユ・クイズ ON THE BLOCK #324」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

念願の大賞受賞で涙を見せた「2025 MAMA AWARDS」のエピソードをはじめ、年末の授賞式やイベントで海外を飛び回る多忙な日々を送っていると明かしたFelix。

収録日前日もタイから明け方に戻ってきたばかりと漏らすも、その華やかな日常には目を見張る。特に、ルイ・ヴィトンのイベントに参加した時のエピソードでは、専用機まで用意され、さらにはアルノー会長から招待を受けて、クルーズ船で一緒に食事をしたという超VIPな経験談も...。これには韓国の国民的MCであるジェソクも「僕たちはルイ・ヴィトンの店舗には行けるけど...」と驚いた様子だった。

「ユ・クイズ ON THE BLOCK #324」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

さらに"Billboard 200"8作連続首位という大記録(Billboardにおける70年の歴史で初となる快挙)を達成した際には、Stray Kidsの生みの親ともいえるプロデューサー、J.Y. Parkから一人一人に純金の盾をプレゼントされたことも告白し、スタジオを大いに盛り上げていたFelix。

「ユ・クイズ ON THE BLOCK #324」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

一方で、今日の大成功に至るまでの道のりも語られ、オーストラリアで過ごした少年時代、イ・ヨンボクという韓国名にまつわる事情、母の後押しを受けての努力などパーソナルな部分も番組では浮き彫りに。世界的な大スターまでに上り詰めたFelixの人間味あふれる側面まで、彼の魅力を存分に堪能できるはずだ。

「ユ・クイズ ON THE BLOCK #324」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

文＝HOMINIS編集部

放送情報

ユ・クイズ ON THE BLOCK #324(Felix/Stray Kids出演回)

放送日時：2026年3月18日(水)22:00〜

＜Stray Kids デビュー8周年記念SP ★STEP OUT with STAY★＞

見つけた！Stray Kids

放送日時：2026年4月6日(月)13:00〜

チャンネル：Mnet(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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