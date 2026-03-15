【虹彩】はなんて読む？体の部位を意味する漢字！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
【虹彩】はなんて読む？
「虹彩」は一般的にはあまり見かけない漢字ですね。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「こうさい」でした！
「虹彩」は、人間の眼球の一部を指す言葉。
眼球の前部、瞳孔の周囲に存在し、色素細胞によってその色が決まります。つまり、私たちが「目の色」と言っているのは虹彩の色のことを指しているのです。
また、虹彩は光の量を調節する役割もあり、光が強いときは瞳孔を小さくし、光が弱いときは瞳孔を大きくします。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部