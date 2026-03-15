【麺屋三丁目】看板メニュー、力麺の裏ボス!?のりぴよ推し｢力麺かつを｣

静岡県掛川市にある、分厚いチャーシューが人気のがっつり系ラーメン店｢麺屋三丁目｣。看板メニュー｢力麺｣を目当てに訪れる人が多いお店ですが、実はその中に“裏ボス”的存在があるのをご存じでしょうか?それが｢力麺かつを｣。のりぴよも一口食べてすっかりとりこに。香ばしいかつおの風味と力麺のうまみが重なる一杯は、まさに隠れた主役。今回はのりぴよ推し｢力麺かつを｣の魅力を紹介します。

真っ赤な看板が目印!｢麺屋三丁目｣へ



静岡県掛川市にある｢麺屋三丁目｣は、分厚いチャーシューが人気のがっつり系ラーメン店。ボリューム満点の一杯を求めて、多くの人が訪れる人気店です。

お店の外観は、遠くからでも目を引く真っ赤な看板が目印。ラーメン好きなら思わず気になってしまう存在感です。



店内には川を眺めながら食事ができるカウンター席もあり、ここはまるでカフェのようなおしゃれな雰囲気。ゆったり景色を楽しみながらラーメンを味わえます。

もちろんテーブル席もあるので、家族や友人とワイワイ楽しみながらラーメンを味わうのもおすすめです。

濃抹茶サンダー新登場♡ブラックサンダーから宇治抹茶の濃厚チョコ

看板メニュー｢力麺｣の裏ボス!? ｢力麺かつを｣



｢麺屋三丁目｣といえば看板メニューの｢力麺｣が有名。その力麺シリーズの中で、のりぴよが一口で心をつかまれたのが｢力麺かつを｣です。丼の上には、分厚く炙られたチャーシューがどーん!

さらに、ふわふわのかつおぶしがたっぷりと乗り、香ばしい香りが食欲をそそります。見た目のインパクトも抜群で、思わず写真を撮りたくなる一杯。まさに力麺シリーズの“裏ボス”的存在です。

ランチはうれしいサービスも

ランチタイムには、なんと餃子3個が無料で付くうれしいサービスも。ラーメンだけでも満足感たっぷりですが、焼きたての餃子が一緒に楽しめるのはうれしいポイントですよね。

この日は、｢力麺かつを｣と一緒に餃子もいただきました。



ランチで付いてくる餃子は、手作りならではのやさしい味わい。外はパリッと、中はジューシーでラーメンとの相性も抜群です。ラーメンと一緒に食べれば、満足感もぐっとアップします。

気づけば夢中で完食!｢力麺かつを｣

麺は食べごたえのある、わしゃわしゃとした食感が特徴。スープとかつおの香りが絡んで、一口食べるごとにうまみが広がります。ボリュームのあるチャーシューと一緒に食べれば、思わず箸が止まらなくなるおいしさ!



気づけば夢中で食べ進めてしまう｢力麺かつを｣。分厚い炙りチャーシューに、ふわふわのかつを節、そしてわしゃわしゃ食感の麺。がっつり系ラーメンでありながら、かつをの風味が加わることで最後まで飽きずに楽しめる一杯です。

｢麺屋三丁目｣を訪れたら、ぜひ看板メニューの力麺とあわせて、裏ボス的存在｢力麺かつを｣もチェックしてみてくださいね。

のりぴよはすっかり｢力麺かつを｣推しになりました。次に訪れたときも、きっとまたこの一杯を頼んでしまいそうです。

【店舗詳細】

麺屋三丁目

静岡県掛川市中央高町 97

0537-29-5565

【昼】11:00-14:30LO

【夜】17:30-20:45LO（月 20:15LO）

火曜定休