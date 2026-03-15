【義兄、17歳娘にオネガイ】ヤングケアラーさせる気！？「ごめんなさいね」＜第5話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？
第5話 兄さんがやるべきだろ
【編集部コメント】
お義兄さん……さらっと諦めればよかったのに、姪に家事をさせようとするなんて……。結局、小言を言われることとなり、「自分がやれ！」と痛いところまで突かれ、結果そそくさと退散していきました。でも……お義母さんがショックで落ち込んでしまったのです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第5話 兄さんがやるべきだろ
【編集部コメント】
お義兄さん……さらっと諦めればよかったのに、姪に家事をさせようとするなんて……。結局、小言を言われることとなり、「自分がやれ！」と痛いところまで突かれ、結果そそくさと退散していきました。でも……お義母さんがショックで落ち込んでしまったのです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら