“第5のメジャー”会場のわずか1マイル以内で銃撃事件発生 容疑者がコース内に侵入
＜ザ・プレーヤーズ選手権 3日日◇14日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞大会2日目夜から3日目朝にかけて、会場付近で銃撃事件が起きた。ゴルフウィークなど複数の米メディアによると、13日午後10時30分ころ、コースから1マイル（約1.6キロ）も離れていない薬局の駐車場で、男が2人を銃撃した。2人は病院に搬送後、死亡が確認された。被害者は容疑者と面識があり、家庭内のトラブルが原因とみられている。
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容疑者は事件後に逃走。逃走中には一時、TPCソーグラスの敷地内に侵入し、大会スタッフと遭遇したという。その後、14日朝に逮捕された。容疑者はこれまで少なくとも27回の逮捕歴があり、出所後の保護観察中だったとされている。大会3日目は定刻通り、午前8時15分に第1組がティオフした。ただし運営上の都合により、ギャラリーのゲート開門予定より遅れ、午前9時となった。
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