フジテレビの政治討論番組「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）は15日、次週22日をもって放送を終了することを発表した。

梅津弥英子アナが「さて『日曜報道 THE PRIME』は来週最終回を迎えます」と切り出す場面が。「フジテレビはこの時間帯、過去数十年にわたりまして、政治討論番組をお送りしてきたわけですが」と同局の歴史を振り返った。

「日曜報道…」は19年にスタート。コメンテーターの元大阪府知事の橋下徹氏を中心に議論をするスタイルが話題を呼び、その発言が注目されることも多かった。

前番組のトーク番組「ボクらの時代」（日曜前7・00）も同日に終了し、両番組の2時間枠で新たな情報番組がスタート予定。日曜朝の新たなニュース番組としてMCに俳優の谷原章介を起用し「SUNDAYブレイク.」の放送を開始させる。

この日は石破茂前首相が生出演しており、梅津アナは「石破さんは1993年の初出演から今朝で102回目のご出演です」と紹介し「日曜朝の石破さんを少し振り返ります」としてVTRを放送。初登場は96年の6月6日で、石破氏が「最多出演」だったことが伝えられた。

梅津アナから「懐かしい場面はありましたでしょうか？」と聞かれると「深夜バスで来るのはつらかったですね」と告白し「飛行機が飛ばなくて夜行列車が遅れて“どうにもなりませんわ”と当時のフジテレビさんに言ったんです。（局のスタッフは）“バカ言え、何が何でも来い！”みたいな」と苦笑い。「うちの地元のスタッフが“代議士、夜行バスがあります”と。あれは凄かったですけど、貴重な経験です」と振り返った。

続けて「あの時は、コメの生産調整見直そうと私が農林水産大臣として言ったころです。反対、反対、大反対みたいな話で。でもホントに国産でカレー作ったらどうなりますか？と番組をやろうとしていたんで、夜行バスだろうが何だろうが」と解説。「一番懐かしいって言えば懐かしいですね」と微笑みながら明かしていた。