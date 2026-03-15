大谷翔平 （C）ORICON NewS inc.

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　『第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』に出場している大谷翔平（米大リーグ・ドジャース所属）が11日、ブランドアンバサダーを務めるヒューゴ ボス ジャパンの公式インスタグラムに登場。大人の色気漂うクールなまなざしショットが公開され、反響を呼んでいる。

【写真】「海外モデルみたい」マウンドとは別の顔、大人の色気漂う大谷翔平

　投稿では、最新コレクション「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」をまとった姿で階段に腰を下ろし、静かにカメラを見据えるその眼差しには、絶対的な王者の風格が漂う。

　マウンドでの猛々しさとは一線を画す、アンニュイな表情。影が落ちる階段で、リラックスしたポージングの中に潜むしなやかな筋肉のラインが、ハイエンドな装いをより一層引き立てている。アスリートの肉体美と、モデル顔負けの表現力が融合した写真となっていた。

　この投稿に、ファンからは「カッコイイ〜」「年々色気出てきたね」「モデルさんみたい素敵すぎます」「狂おしいほど素敵」「海外モデルみたい　大人のセクシーさも出ている雰囲気　いつもと違う！」などと、世界中から反響が寄せられている。