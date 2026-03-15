渡辺美奈代、“料理にハマっている”タレントの次男と“親子クッキング”動画公開「美男美女な仲良し親子」「声がもやしくんにそっくり」
元・おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が15日までに、自身のインスタグラムとYouTubeチャンネルを更新。“料理にハマっている”という、次男でタレントの矢島名月（22）とエプロン姿でキッチンに立ち、親子で料理をする動画を公開した。
【動画】「美男美女な仲良し親子」タレントの次男と“親子クッキング”動画を公開した渡辺美奈代（レシピあり）
名月は最近自身のTikTokにて料理配信を始め、「もう10品〜15品くらい」作ったという。動画では、これから韓国に行くという名月に、「自宅で韓国料理を少し食べてもらって向かっていただこうかなと思います」と、韓国料理のヤンニョムチキンと“簡単”サムゲタンのレシピを紹介。途中、渡辺の夫で実業家の矢島昌樹氏と長男でタレントの矢島愛弥（28）も登場しつつ、仲むつまじい親子のやり取りを披露しながら2品を作り上げた。
コメント欄では「美男美女な仲良し親子で、素敵ですね」「仲のいい親子ですね」「美奈代ちゃんと名月くんのお料理楽しそうですね」「名月くんの声がもやしくんにそっくりでびっくりしました」「絶対無理だけど、こんな息子が欲しかった」「ホントに料理上手 見ると作りたくなる」「美奈代さんファミリーの仲の良さは最高」など、称賛の声が多数寄せられている。
【動画】「美男美女な仲良し親子」タレントの次男と“親子クッキング”動画を公開した渡辺美奈代（レシピあり）
名月は最近自身のTikTokにて料理配信を始め、「もう10品〜15品くらい」作ったという。動画では、これから韓国に行くという名月に、「自宅で韓国料理を少し食べてもらって向かっていただこうかなと思います」と、韓国料理のヤンニョムチキンと“簡単”サムゲタンのレシピを紹介。途中、渡辺の夫で実業家の矢島昌樹氏と長男でタレントの矢島愛弥（28）も登場しつつ、仲むつまじい親子のやり取りを披露しながら2品を作り上げた。
コメント欄では「美男美女な仲良し親子で、素敵ですね」「仲のいい親子ですね」「美奈代ちゃんと名月くんのお料理楽しそうですね」「名月くんの声がもやしくんにそっくりでびっくりしました」「絶対無理だけど、こんな息子が欲しかった」「ホントに料理上手 見ると作りたくなる」「美奈代さんファミリーの仲の良さは最高」など、称賛の声が多数寄せられている。