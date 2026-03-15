◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)

男女のシングルスの準々決勝が14日に行われ、一夜で3人の日本選手が中国選手を破りました。

世界のトップ選手たちが集まった卓球の『WTTチャンピオンズ重慶』。

女子シングルスでは、世界ランク13位の大藤沙月選手が同7位の陳熠選手(中国)に4-3(11-6、12-14、11-6、11-7、5-11、7-11、12-10)のフルゲームの末に勝利。中国の21歳若手に1時間を超える熱戦で破りました。また初戦では世界ランク2位の王曼碰選手(中国)に圧巻のストレート勝利。日本勢相手に2019年10月から39連勝を飾っていた難敵からの大金星に続く、中国のトップランカーを1大会で破りました。

同じく準々決勝に挑んだ同8位の張本選手は、同15位の石洵瑶選手(中国)に4-2(11-5、9-11、11-1、11-9、9-11、11-9)で勝利。2回戦で第3シードの陳幸同選手(中国)を破り勢いに乗る24歳を下しました。

さらに男子シングルスでは、同8位の松島輝空選手が同1位の王楚欽選手(中国)に4-2(8-11、11-9、11-9、11-8、8-11、11-9)で勝利。アウェーの地で世界1位を撃破しました。

長年、卓球界をけん引する中国。オリンピックでは団体戦が始まった2008年の北京大会から男女ともに5大会連続優勝。シングルスもともに5大会アベック優勝で、女子シングルスは1988年のソウル大会からすべて制しています。

世界のトップに立つ選手たちも力を持った選手がそろう中国勢。一夜で3人も倒す日本勢の快進撃となりました。また今大会、男子では張本智和選手も台湾の林繇儒選手を破り、4強入り。日本勢4人が最終日に進んでいます。

▽男子シングルス

＜準決勝＞

松島輝空 vs F.ルブラン(フランス)

張本智和 vs 温瑞博(中国)

▽女子シングルス＜準決勝＞張本美和 vs 大藤沙月蒯曼(中国) vs 王芸迪(中国)