女優八木莉可子（24）、俳優中島裕翔（32）が15日、東京・六本木のテレビ朝日で、同局系ドラマプレミアム「森英恵 Butterfly beyond（バタフライ ビヨンド）」（21日午後9時）の制作発表会見に出席した。

八木は22年に亡くなったデザイナー森英恵さんを、中島は夫の賢さんを演じた。

初共演で夫婦を演じた2人は互いについて聞かれ、八木は「お優しいだけでなく、現場を明るくしてくださる。スタッフさんとかも盛り上げてくださる。現場でも明るくさらっとフォローしてくださる。ジェントルマンさと、気遣いしてくださるのが助けていただいた」と感謝した。

中島も「どんなに撮影現場が大変だろうが、遠かろうが、寒かろうが、明るいエネルギーを持ったままだった。実は、年始にインフルエンザにかかり、それが明けての撮影だったので、気を使ってくださった。（森さんの）気丈な感じとピュアさが、八木さんの要素にあった」と、役柄とも重ねて語った。

また、仕事で大事にしていることやモットーについて、八木は「身の回りの人を少しでもハッピーにできたらと思っています。エンターテインメントを享受して生きてきたので、それを渡せる立場になってうれしい」とし、中島は「基本的なことですけどコミュニケーションを取るようにしてます。緊張しいなんですけど、紛らわすためにコミュニケーションを取るところもある」と明かした。