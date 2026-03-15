価値ある四球に野球ファンが沸いた。ＷＢＣ連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は現地１４日（日本時間１５日）、ベネズエラとの準々決勝（ローンデポ・パーク）に臨んだ。１―２で迎えた３回。日本は先頭・源田壮亮内野手（３３＝西武）が四球を選んで反撃の機運を高めた。この日も定位置の「８番・遊撃」でスタメン出場。第１打席から主砲・大谷（ドジャース）につなぐ役割をきっちり果たした。

１次ラウンドで出塁率７割２分７厘、打率５割７分８厘。警戒する相手エース左腕・スアレス（レッドソックス）も力が入る中、カウント２―２からしっかりボールを見極めて、価値ある四球。これにはネットを中心に「恐怖の８番」「出塁の鬼」といった声があふれた。

スアレスにとってはダメージの大きい先頭出塁。試合が動き出す雰囲気を醸成すると、続く若月（オリックス）が完璧に一塁線に犠打を決め、大谷の申告敬遠の後、２番・佐藤（阪神）が右翼線を破る同点打を放った。さらに森下（阪神）の３ランでこの回一挙４得点。試合を一気にひっくり返した。

源田は続く４回の第２打席でも鮮やかな中前打。この時点で出塁率を７割６分９厘、打率を６割２分５厘に上げた。