■これまでのあらすじ

妻の物は自分の物だと考える夫と離婚するため、妻は準備を進めていた。ある日、義弟の引っ越しの手伝いに行くようにと夫が命じてくる。妻が息子の発表会に行きたいと言っても夫は譲らず、「お前は俺のもの」だと言い放った。そのすべてを録音されているとも知らずに…。



ゴルフから帰ると、なぜか部屋ががらんとしていました。テレビもソファもない。俺のメシは？ 風呂は？

インターフォンが鳴って、慌てて出ると妻の早苗とスーツ姿の女性がいました。妻の友達だというその女性は法律事務所で働いているそうです…が、突然なんなんだよ…?!早苗の友達が言うには「妻が独身時代の貯金で購入したものは「特有財産」というものらしく、妻個人に権利があるそうです。さらに俺名義のカードのリボ残高や飲食代・ゴルフ会費は、妻が負担する義務はないとのことで…。さらに！ 記入済みの離婚届を渡されました。離婚…？そんなの聞いてない！妻は「話はずっと聞いてた。録音も、してたから」と言い出しましたが、なんでそんな大げさな話になっている…？「早苗は俺の女だろ…」なんでこんなことに…なってるんだ…？アプリ限定でそれぞれのその後が公開！妻に出て行かれた夫・大悟が実家に帰ると⁉―実家に帰ると、信也が「マジ？ 兄貴、捨てられたの？」と失礼なことを言いやがって…。さらに俺が「しばらくここに住む」と言った瞬間、空気が変わって…ー？脚本:日野光里(フィクション・スタジオ)