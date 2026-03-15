将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第4局が3月15日、栃木県日光市の「日光きぬ川スパホテル三日月」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と増田康宏八段（28）が現在対局中だ。午前10時にはおやつの時間となり、両者に午前のおやつが提供された。

【映像】春らしい…藤井棋王が選んだ“日光銘菓”

シリーズの行方を左右する大一番。緊迫した盤上から離れ、両者が午前10時のおやつで糖分補給を行った。

藤井棋王が選んだのは、開催地の日光銘菓として親しまれている「鬼平の水羊羹」とアイスレモンティーだ。鬼平の水羊羹は、甘さは控え目に仕上げられつつも、小豆の旨みを極限まで引き出した風味豊かなこだわりの逸品。みずみずしく、さっぱりとした口当たりで一番の人気商品として愛されているという。

見ているだけで“うるプル”感が伝わってくるような上品な和スイーツに、中継を見守っていたファンもほっこり。「お上品」「春らしいわね」「良さそうだね」「風流ね」「羊羹美味しそう」と多数のコメントが寄せられていた。

一方、初のタイトル奪取に燃える増田八段のオーダーは「ろっくバウム」とジンジャーエール。こちらのスイーツは、対局場周辺に広がる鬼怒川渓谷のダイナミックな自然の造形美をイメージして焼き上げられたハードタイプのバウムクーヘンだ。外はカリッ、中はモチッとした食感のコントラストを楽しむことができる、見た目も食感もワイルドな一品となっている。

極限の集中力を要するタイトル戦。地元ならではの絶品スイーツでリフレッシュした両者が、この後どのような構想を盤上に描くのか。中盤戦の攻防からますます目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）