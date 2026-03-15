2015年の活動休止から約9年の時を経て、再び同じ5人でステージに立つSadie。だが、その内実は決して元通りではない。3月18日にZepp新宿で幕を開ける21周年イヤーを前に、ギターの美月がスポニチアネックスの単独インタビューに応じた。それぞれの場所で積んだ「修行」の日々を、バンド内で一歩引いた立ち位置を担う美月ならではの視点から振り返る。（ヴィジュアル系特集取材班）

オンラインで行われたインタビュー。画面越しに現れた美月は、柔らかい口調で、言葉を一つひとつ確かめるように紡いだ。そこには、すべてを受け入れるような大人の余裕が漂っていた。

「休止してからの9年間は、それぞれの修行期間やったんやなって」

結成地である大阪から叩き上げで全国区へと名前を広げたSadie。当時の5人は、裏を返せば「バンドの外の世界」を知らなかったのだという。

休止後、美月はボーカルの真緒と共に会社を立ち上げ、新たなプロジェクトを始動させた。「自分たちで一から場所を作る」という経験。それは、かつて客席から声援を送っていたファン一人ひとりが、ライフステージの変化や新しい職場で、人間関係に揉まれながら必死に自分の居場所を築いてきた日々とも、どこか重なるものがある。

別のバンドで、別の人間関係の中で鳴らすギター。外の環境で得たものを自分の血肉にして、彼らは帰ってきた。その象徴として美月が嬉しそうに挙げたのが、もう一人のギター・剣（つるぎ）の変化だ。

「剣（つる）ちゃんが（休止中に結成したバンドの）RAZORのリリースイベントで司会して場を回してるなんて、僕らからしたら考えられへんかったんです。RAZORだとあの人が一番お兄さんになるんで、一緒に活動する人間が変わると、変わるもんやなあと感心しました。そうした点が他の4人にも感じる部分がありましたね」

外の世界で揉まれ、頼もしい背中になって再集結した仲間たち。その関係性は、ただの仲良しではなく、互いを認め合う戦友のようだ。

個々の成長は、3月15日の名古屋公演でファイナルを迎える全国ツアーでもはっきりと証明された。

再始動後に発表したリバイバル三部作の集大成とも言える今回のツアー。10都市それぞれ2日間にわたって公演を行ってきた。その1日目は活動休止前の後期楽曲を軸にしたセルフカバーアルバム「THE REVIVAL OF MADNESS」を中心に展開。結成から10年が経過していた当時のSadieは、同じことを繰り返さないためにアレンジを複雑化させ、ライブでの再現が極めて困難な難曲を生み出し続けていた。

「同じような曲を作ってもしゃあないんで、アプローチを変えようと。後期になるにつれてアレンジ面だったりアンサンブルがすごい難しくなって。当時はライブで表現するのがすごく難しくて大変だったイメージがあったんですけれども」

だが今、9年間それぞれ経験を積んだ同じメンバーで音を合わせると、まったく違う響きが生まれるという。アレンジを変えたわけではない。音を鳴らす奏者たちの生き様が深くなったからこそ、かつての難曲が新しい景色として立ち上がるのだ。

「本当にメンバーの成長の手応えを感じてて。まだまだ20年目のバンドですけれども、伸びしろはあるんやなっていうのを感じているツアーでございます」。大人になると「現状維持」が目標になりがちだが、Sadieは今も進化の途中にいる。

3月18日には、Zepp新宿で21周年のステージを迎える。これまで過去の楽曲を再録し、時系列を辿るように歴史を“回収”してきた5人だが、その懐古のフェーズはここで終わりを告げる。

「21周年からは過去を回収するんじゃなくて、未来というか、これからを提示できる空気感を伝えられたら。昔から支えてくださってる方も、休んでいた9年間でそれぞれのメンバーと出会ってくれた方も、全部ひっくるめて『これから一緒に行きましょう』と言いたいです」

9年の修行を終え、それぞれが手にした武器を持ち寄った5人。取り戻すための時間は終わった。ここからは、共に作っていく時間だ。