東急田園都市線・南町田グランベリーパーク駅直結の「グランベリーパーク」が、2026年春に第4弾となるリニューアルを実施します。今春は新規7店舗を含む計8店舗が順次オープンするほか、3月28日・29日の2日間は、AR技術を駆使したアクティビティや足湯が楽しめる恒例イベント「REFRESH PARK 2026」も開催。本記事では、2月から4月にかけて順次オープンする注目のグルメ・ファッション店舗の詳細や、イベント情報を分かりやすく紹介します。

【参考】

都内最大級のオープンモール型アウトレット「グランベリーパーク」 5周年にあわせ商業施設を続々リニューアル （町田市）

https://tetsudo-ch.com/12981859.html

2024年から続く大規模リニューアル、いよいよ第4弾へ



渋谷駅から急行で約35分。東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」直結のエンターテインメントパークとして高い人気を誇る「グランベリーパーク」が、さらなる進化を遂げます。同施設では2024年秋の第1弾リニューアルを皮切りに、2025年には計49店舗の新規オープン・移転を実施しました。

今回の第4弾リニューアルでは、新たに7店舗が加わり、1店舗が移転リニューアルします。都内初出店や国内唯一のアウトレット店舗など、これまで以上に特色豊かなラインナップが揃い、大人から子どもまで楽しめる「わくわくする価値体験」を提供します。

ファッションから絶品スイーツまで注目の新店舗

「ブルックス ブラザーズ アウトレット」と「アメリカンホリック」

リニューアルの目玉のひとつが、2026年2月13日にオープンした「ブルックス ブラザーズ アウトレット」。アメリカで最も歴史あるアパレルブランドの伝統的なスタイルを、アウトレット価格で楽しめます。また、2月28日には、メンズ・レディース・キッズまで幅広く扱う「グレープフルーツ ムーン」が移転リニューアルオープンしました。

今後は4月5日にレディス、ファッション雑貨の「シールームリン」、4月17日には大人の女性の日常着を提案する「アメリカンホリック」が、それぞれアウトレット店としてオープンを予定しています。

アイラッシュ・アイブロウのサロン「ダイヤモンドアイズ／ダイヤモンドアイズフォーメン」が3月5日にオープンしています。

グルメエリアもパワーアップ！

「マーケット ジブレー コーヒー」と「ミセス エリザベスマフィン」

グルメエリアも強化されます。3月5日には、ハワイ・オアフ島カイルア発のアサイーボウル＆スムージー専門店「ラニカイジュース」がオープンしたほか、4月上旬には「マーケット ジブレー コーヒー」が新規オープン。こだわりのドリンクや四季折々の食材を使用したデザートが楽しめ、夏には特製のかき氷やミニパフェも登場予定です。

さらに、4月24日にはマフィン専門店「ミセス エリザベスマフィン」が登場します。「母から子へ受け継がれるマフィン」をコンセプトに、店内で一つひとつ丁寧に焼き上げられるアメリカンマフィンは、ティータイムの新たな定番となりそうです。

心と体をActiveに！「REFRESH PARK 2026」開催

REFRESH PARK 2026

リニューアルの盛り上がりをさらに加速させるのが、3月28日（土）・29日（日）10:00〜17:00に開催する「REFRESH PARK 2026」。今年で5回目を迎える本イベントのテーマは「Active」。自然豊かな鶴間公園や屋外広場を舞台に、多彩なコンテンツを展開します。

次世代ARアクティビティ「HADOでリフレッシュ」

目玉は、AR（拡張現実）技術を使った次世代スポーツ「HADO（ハド）」。専用ゴーグルを装着し、魔法のようなエナジーボールを放つ非日常的な体験が楽しめます。

横並びで一度に10人まで入浴可能な「足湯deリフレッシュ」

また、ショッピングの合間にリフレッシュできる「足湯」がシアタープラザに登場。（足湯の利用には、当日3,000円（税込）以上のレシート提示が必要です）。

パークプラザ 「屋上広場」で開催する、事前予約制の「ヨガカフェ」

スターバックスコーヒー南町田グランベリーパーク店とエトモ中央林間店による「ヨガカフェ」など、リラックスと運動を掛け合わせたプログラムも充実しています。

このほかにも、運動遊びプログラム「JUMP-JAM」や、グランベリーパークや鶴間公園の自然の中を歩く「ウォーキングラリー」、植物と触れ合える「ハイドロカルチャーワーク」や「世界に一つだけの寄せカゴを作ろう！」などのワークショップ、楽器体験会などが行われる予定です。

新規オープン・移転リニューアル店舗一覧（2月26日時点）

新規オープン・移転リニューアル店舗一覧（2月26日時点）

ショッピングだけでなく、最新技術を使ったスポーツや、公園の緑を感じながらの足湯など、春の休日をアクティブに過ごす仕掛けが満載のグランベリーパーク。4月の新店舗オープンに合わせて足を運ぶもよし、3月末のイベントを目指して家族で出かけるもよし。まずは3月28日・29日の「REFRESH PARK」をチェックして、南町田を訪れる計画を立ててみてはいかがでしょうか。

（画像：東急モールズデベロップメント）

鉄道チャンネル編集部

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