野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで日本代表「侍ジャパン」がベネズエラ代表と対戦。4回裏を終えて5－2でリードしている。

■アクーニャJr.とはアーチ競演

一発勝負となった準々決勝は、1回表にロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）に先頭打者本塁打が生まれると、1回裏には大谷翔平投手（ドジャース）にも先頭打者アーチが飛び出す衝撃の展開となった。

3回裏には1点ビハインドを背負った侍ジャパンで阪神勢が奮起。佐藤輝明外野手に同点適時打が生まれると、鈴木誠也外野手に代わり緊急出場した森下翔太外野手が左翼への逆転3ランを放った。

そんな中、注目を集めたのが大谷とベネズエラ代表をめぐるワンシーン。大谷は1死二塁で迎えた第2打席で申告敬遠を与えられ、一塁へ向かった。直後、ベネズエラベンチに向かって笑顔でジョークを交わした。

MLB公式サイトのXもこのシーンを取り上げ、「ショウヘイ・オオタニが申告敬遠を与えられた後、ベネズエラのベンチと冗談を言い合っていた」とこの様子を伝えた。

緊迫した展開でも楽しむ心を忘れないスーパースターの一挙手一投足は、アメリカでも注目の的となっている。

