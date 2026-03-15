三浦市内全域で営業する「ＨＥＬＬＯ ＣＹＣＬＩＮＧ」（京浜急行電鉄提供）

レンタサイクルを観光だけでなく通勤通学など日常生活にも役立てる目的で、京浜急行電鉄（横浜市西区）は「三浦市エリアシェアサイクル共同事業体」を設立した。今月以降、三浦海岸駅など市内に１５カ所以上のステーション（貸し出し拠点）を順次開設する。

夜間のタクシー不足や週末の道路渋滞など、地域の課題を踏まえた。鉄道に接続する２次交通を充実させ、沿線の利便性や回遊性を高める施策の一環。

共同事業体は、自動車販売やレンタカーなどを手がけるサンオータス（横浜市港北区）と昨年１２月に設立。京急は拠点の配置を企画し、サンオータスは自転車の提供や拠点運営を担う。京急によると、鉄道によるシェアサイクル運営の共同事業体設立は初めて。

シェアサイクル大手のオープンストリート（東京都）による国内最大級のシステム「ＨＥＬＬＯ ＣＹＣＬＩＮＧ」（ハローサイクリング）に基づき、利用者はアプリを通じて自転車の利用を予約する。

拠点は京急線三浦海岸、三崎口駅前をはじめ、順次拡大する。自転車（軽快車、３０分まで１６０円）を２４時間利用でき、別の拠点で乗り捨てもできる。

京急は沿線価値共創戦略として、沿線各駅近くにレンタサイクルや電動キックボード、カーシェアなどの設置を推進。「沿線全域で２次交通網の拡充に取り組みたい」としている。