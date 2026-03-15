米国のトランプ大統領＝13日、米メリーランド州/Saul Loeb/AFP/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は14日、イランとの戦争終結に向けた合意を結ぶ用意はできていないと述べた。どのような条件であれば受け入れられるかについては明言を避けた。

トランプ氏はNBCニュースの電話取材で、「イランは合意を望んでいるが、私はまだ合意するつもりはない。条件が十分ではないからだ」と述べた。トランプ氏は、いかなる合意も「非常に強固なもの」である必要があると言い添えた。

その条件に何が含まれるのかと問われると、トランプ氏は詳細を明らかにしなかった。トランプ氏は「あなたには言いたくない」と述べた。

トランプ氏はまた、イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師の現状にも疑問を投げかけ、権力を掌握して以降、公の場に姿を見せていないことに言及した。

トランプ氏は「彼が生きているのかどうかも分からない。これまでのところ、だれも彼の姿を示せていない」と述べた。

トランプ氏は「彼は生きていないという話を聞いている。もし生きているのなら、自国のために非常に賢明なことをすべきで、それは降伏することだ」と語ったうえで、ハメネイ師の死亡情報については「うわさ」だとした。

トランプ氏は、将来の指導者として支持する特定のイラン人を挙げることは避け、「イランの未来を担う偉大な指導者となるであろう人物が、今も生きている」と述べるにとどめた。

トランプ氏は、世界的なエネルギー価格の上昇を受け、ロシアの石油部門に対する制裁の一部を一時的に緩和した判断についても言及した。

トランプ氏は「世界のために石油がほしい」と述べ、ロシアによる2022年のウクライナ侵攻後に発動された制裁について、「危機が終わり次第、再び元に戻す」と語った。

ウクライナからの支援の可能性について問われると、トランプ氏は「我々が助けを必要とする最後の人物はウォロディミル・ゼレンスキー（ウクライナ大統領）だ」と述べた。

ゼレンスキー氏は先に、ロシアの無人機への対処で得た自軍の経験を生かし、イランの無人機の迎撃で米国を支援する用意があると表明していた。ゼレンスキー氏は知見を共有するため、カタールやサウジアラビア、アラブ首長国連邦にチームを派遣すると発表していた。