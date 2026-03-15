ロッテは15日、社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動として、認定NPO法人Being ALIVE Japanが運営する「TEAMMATES（チームメイツ）」事業に参画し、昨年に引き続き、新たに小児慢性疾患で長期療養中の赤木陽音（あかぎ はると）くんの入団が決まったと発表した。

入団にあたり、本日ZOZOマリンスタジアムでサブロー監督同席のもと、赤木陽音くんの入団会見を行った。赤木陽音くんは2026シーズン終了まで、月1、2回ZOZOマリンスタジアムやロッテ浦和球場にてチームの一員として練習補助などの活動を行います。TEAMMATES事業は長期治療を必要とするこどもの自立支援とコミュニティの創出を支援するものであり、赤木陽音くんの入団はマリーンズでは5人目の実施となる。

また、MARINES LINKSはマリーンズの選手が中心となって行う社会貢献活動を球団がパートナー企業とともにサポートする社会貢献プロジェクト。

▼ 赤木陽音くんコメント

「チームの皆からは『はると』と呼ばれたいです。チームに入って野球を教えてもらうことが楽しみです。できることは全力で頑張りたいです」

▼ サブロー監督コメント

「今日実際に会ってみてすごいしっかりした子だなと思いました。陽音くんと話したときに、ぜひ日本一になって胴上げしたいって言うんで、ぜひ陽音くんのことを胴上げしたいなと思います」