◆準々決勝の球数制限は80球

野球日本代表・侍ジャパンの山本由伸投手（27＝ドジャース）が15日（現地14日）、第6回WBC準々決勝のベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に先発登板。4回4安打2失点と粘りリリーフ陣にバトンを渡した。

わずか2球で先制点を失った。初回、1番のアクーニャJr.に先頭打者被弾。1ボール後の真ん中直球を右中間席へ運ばれ今大会初失点を喫した。

その裏、大谷翔平の“先頭弾返し”で1−1に追いつてもらったものの、2回は先頭から2者連続で二塁打を浴び1−2と再び勝ち越された。次打者には四球を与え、なおも無死一、二塁の大ピンチだったが、8番・ぺレスを浅めの右飛に仕留めると、続くチョーリオは空振り三振斬り。最後は先頭弾を浴びているアクーニャJr.を二ゴロの退け踏ん張った。

3回も先頭の2番・ガルシアに左中間突破の二塁打を許したが、一死三塁で4番・スアレス、続くトーバーを連続三振斬り。5−2と3点リードに変わった4回はキッチリと3者凡退で終え、4回69球、4安打2失点、5奪三振1四球の力投で2番手・隅田知一郎（西武）にバトンを渡した。

山本は侍ジャパンの初陣となった6日の台湾戦（東京ドーム）で“開幕投手”を務め、65球の球数制限がある中で、3回途中無安打無失点、2奪三振3四球の好投。制限80球の準々決勝でも逆転劇を呼ぶ粘投を見せ、今大会の通算防御率は2.70となった。

なお、1試合で50球以上投げた場合は中4日を空けなければならない大会ルールがあるため、侍ジャパンが勝ち進んでも、山本は準決勝、決勝は登板できない。