「イマイチ垢抜けない、、」って人へ！【40・50代】やりすぎ感なくて良い◎「プチウルフボブ」

いつものボブに少しの変化を加えたい大人世代には、襟足に軽さを出した「プチウルフボブ」がおすすめです。レイヤーを控えめに入れることで、上品な落ち着きを保ちつつ、今どきな動きをプラスできます。今回は「TIECHEL 表参道」のスタイリスト@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、派手すぎず、自然に垢抜けて見えるプチウルフボブをご紹介します。

ブラウンが艶めく、ストレートタッチのプチウルフボブ

こっくりとしたブラウンカラーを似合わせた、ストレートタッチのプチウルフボブです。トップをふんわりとおろし、襟足は首に沿うようにタイトな外ハネで整えています。メリハリのあるシルエットにより、落ち着いた大人の品格とスタイリッシュな印象を両立できそう。

ラフな質感をまとう、ベージュのくびれボブ

ベージュの柔らかな色味に、ニュアンスパーマでラフな質感を加えたプチウルフボブです。動きのあるくびれが首元に抜け感を作り、軽やかな印象をまとわせます。外ハネの毛先が絶妙なアクセントになり、飾らないこなれ感を演出したい大人世代にとって、丁度良いデザインに仕上がりました。

ラウンド型の春めくプチウルフボブ

明るめのブラウンにほど良くくすみを効かせた、春らしい軽やかなカラーリング。ラウンド型のカットラインと外ハネを組み合わせ、優しく親しみやすい雰囲気に整えています。ふんわりとしたトップが柔らかな質感を強調し、気負わない垢抜けを叶えてくれそうです。

柔らかに弾む、ミルクティベージュのプチウルフボブ

ミルクティベージュの透明感を活かした、ソフトな質感のプチウルフボブ。トップを長めに残してふんわり内側へ入れ、肩に溜まる毛先を外に逃がしています。重さと軽さのバランスを整えることで、上品な佇まいの中に洗練されたニュアンスが加わりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里