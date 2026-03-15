おうちカフェしたくなるぅぅぅ♡【カルディ】の「スイーツ」に注目！！

おうちに居ながらカフェ気分が味わえる、ちょっぴりぜいたくな「スイーツ」を買うなら【カルディ】がおすすめです。今回は、本格クオリティの「スイーツ」をご紹介。季節限定品もあるので、早めにチェックしてみて。

豆にこだわる「コーヒーゼリー」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「おうちカフェしたくなる」と大興奮のスイーツが「モカキリマンジャロ コーヒーゼリー」です。エチオピアモカとキリマンジャロをベースにして「華やかで甘くさっぱりとした味わい」（公式サイトより）に仕上げているのだとか。コーヒー好きも満足できそうです。

トッピングにもこだわり！

コーヒーゼリーにはクリームやコーヒーフレッシュのトッピングが定番ですが、「モカキリマンジャロ コーヒーゼリー」には、コーヒーフレッシュとコーヒーシュガーがついています。レポーターHaruさんいわく「じゃりっとしたコーヒーシュガーとゼリーのぷるんとした食感が相まって絶品」とのこと。常温保存できるので、ストックしておけばいつでもおうちカフェが楽しめそうです。価格は\388（税込）です。

春だけのスイーツ

季節やイベントにちなんだスイーツも人気のカルディから、さくらスイーツが登場。フィナンシェ・クロワッサンラスク・マドレーヌなどいろいろあるなかで、「見た目も味も文句なーーーし」とレポーターHaruさんが絶賛するのが「ビスキュイサンド さくら」です。さくらのイラストがかわいいパッケージも魅力。レジ横で見つけたら、つい手が伸びてしまいそうです。

さくらの香り・味を満喫

桜の葉が入ったクリームをビスケットでサンド。塩漬けの桜の花が見た目・味のアクセントになっています。価格は\226（税込）。春の限定商品なのでぜひ試してみて。コーヒー・紅茶はもちろん、緑茶・抹茶にも合いそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A