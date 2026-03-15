米マイアミで準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨んだ。途中出場の森下翔太（阪神）が3回に勝ち越し3ラン。冷静沈着な井端弘和監督も大興奮の一発だった。

2-2の3回1死二、三塁。森下がスアレスの変化球を振りぬいた。打球は左翼スタンドへ消え、値千金の勝ち越し3ランとなった。

「3番・中堅」で先発出場したのは鈴木誠也だったが、鈴木は初回に二盗を試みた際に負傷。2回の守備から森下が入っていた。

森下の勝ち越し弾には、冷静沈着な井端監督も大興奮だ。フェンスを乗り越え、渾身のガッツポーズ。日本人ファンにも反響が広がった。

Xには「井端のフェンス飛び越えガッツポーズわろた」「監督が一番最初にベンチ出とるがな」「井端の躍動感笑う」「真っ先にフェンス乗り越える監督でわろた」「井端さんこんなガッツポーズするんやな」「こんな飛び出し方する監督いるか？wwww」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）