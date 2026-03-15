ベネズエラと準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨んだ。「3番・中堅」で先発出場した鈴木誠也（カブス）が、初回に盗塁を試みた際に負傷。2回の守備から退いた。その後、「右膝の違和感」が原因と複数の米メディアも報じ、日本人も心配の声が相次いだ。

初回1死一塁から四球で出塁した鈴木。2死一塁から二盗を試みた際に脚を気にするしぐさを見せた。判定はセーフだったが、ベネズエラのチャレンジが成功してアウトに。2回の中堅守備には森下翔太（阪神）がつき、鈴木は無念の途中交代となった。詳しい状態が分からず心配されたが、その後、複数の米メディアが「右膝の違和感」と報道。詳細はまだわからないものの、治療を受けているという。

これを受け、反応が相次いだ。X上には「誠也の膝、打撲とかならいいけど…」「開幕間に合うのか？」「重い怪我でありませんように」「大事ありませんように」「膝の怪我はめっちゃヤバいからあんま無理しないで欲しいけど」などの声が続々。鈴木は東京ドームでの1次ラウンド3試合で打率.333、2本塁打5打点と大活躍した。代わって出場した森下は3回に勝ち越し3ランを放っている。



（THE ANSWER編集部）