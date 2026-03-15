工藤静香、コンビニで大好物を発見「北海道でしか売っていないイメージだったからびっくり」
歌手の工藤静香が14日にインスタグラムを更新し動画を公開。コンビニで大好物を発見したことを明かした。
【写真】工藤静香、コンビニで発見した大好物
工藤が投稿したのは複数の動画や写真。動画の中では、工藤がコンビニで販売されているおやつを食べる様子が収められていて、中でもサクサク鮭皮チップスを「久しぶりにコンビニに行ったけれどこんなの売ってるの？ しかも味が良い！」と絶賛。投稿の中でも「大好きな鮭の皮が、コンビニで売っていた！北海道でしか売っていないイメージだったからびっくり」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「しーちゃんの気取らない豪快な食べ方がめちゃ気持ちいい」「買いに行かなくちゃだわ 鮭皮チップス」「モグモグTIME良いですネ」などの声が集まっている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にシングル「禁断のテレパシー」でソロデビュー。以降「MUGO・ん…色っぽい」「嵐の素顔」など数多くのヒット曲を発表。2000年には木村拓哉と結婚。長女・Cocomiはフルート奏者、モデル、次女・Koki,はモデル、女優として活躍している。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
【写真】工藤静香、コンビニで発見した大好物
工藤が投稿したのは複数の動画や写真。動画の中では、工藤がコンビニで販売されているおやつを食べる様子が収められていて、中でもサクサク鮭皮チップスを「久しぶりにコンビニに行ったけれどこんなの売ってるの？ しかも味が良い！」と絶賛。投稿の中でも「大好きな鮭の皮が、コンビニで売っていた！北海道でしか売っていないイメージだったからびっくり」とつづっている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にシングル「禁断のテレパシー」でソロデビュー。以降「MUGO・ん…色っぽい」「嵐の素顔」など数多くのヒット曲を発表。2000年には木村拓哉と結婚。長女・Cocomiはフルート奏者、モデル、次女・Koki,はモデル、女優として活躍している。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）