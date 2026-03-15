◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第６節 鹿島１―０川崎（１４日・メルカリスタジアム）

鹿島は川崎を１―０で下し、５連勝を飾った。０―０で迎えた後半３４分にＦＷレオセアラが決勝点を奪った。

採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【６・５】先発メンバー１１対１１の約６０分は互角相当だったが、途中投入選手の質、ピッチに残った選手の余力と意地で勝負あり

ＧＫ早川友基【６・０】低弾道キックを林の足元に届け、決勝ゴールの起点に。キックが乱れる場面がありつつも、帳消しにするような一撃

ＤＦ濃野公人【６・５】攻守両面で躍動。相手の左の連係が怪しかった中、うまく急所を突きながら自陣で手堅く、敵陣で伸び伸び

ＤＦ植田直通【７・０】ハイレベルを淡々と、しかもノーミスで。これだけ失敗しないのは、大門未知子か植田直通かってレベル。パスミス？ファウル？いたしません。ＭＯＭ

ＤＦキムテヒョン【６・０】つり出された場面での対応に課題も、最後の局面では粘りに粘って壁となる

ＤＦ溝口修平【５・５】この日のように今ひとつだった時に何ができるか。「ごまかし方」は成長ポイント

ＭＦ三竿健斗【６・５】今季はキックでも上下動でも、ピッチ全体を大きく使うことができている。もちろん持ち場を守りつつ

ＭＦ樋口雄太【５・５】序盤からズレてしまうシーンがあり、悪くはないが本領発揮とは言いがたいパフォーマンス

ＭＦ荒木遼太郎【６・０】序盤から右サイドは終始鹿島ペース。上手いのも頑張れるのも十分にわかったので、あとは怖くあれ、である

ＭＦチャヴリッチ【６・０】中央寄りでのプレー、サイドに張ったプレーと、その時々におけるストロングポイントは出した

ＦＷ鈴木優磨【６・５】ボールロストも多かった中、左に回って折り返しからレオセアラの決勝点アシスト。フュージョンのゴールパフォーマンスで相棒と歓喜

ＦＷレオセアラ【７・０】柴崎のキックはやはりすごい、優磨の折り返しは流石、となるのも、最後に決めた人がいるから。ストライカーの責務果たす

ＭＦ林晴己【６・５】後半２１分ＩＮ。投入１発目のプレーで相手のスローインをかっさらった場面は試合の分岐点に。決勝点もトメルケルの自主練成果＋推進力で演出

ＦＷ田川亨介【６・５】後半２１分ＩＮ。決勝点の場面では鈴木優磨の囮にも、レオセアラの囮にもなる離れ業。押せ押せの展開でしっかりと押す男

ＭＦ柴崎岳【６・５】後半２９分ＩＮ。満を持してピッチに立ち、３試合続けて決勝点を演出。威風堂々、１０番の仕事

ＤＦ小川諒也【―】後半３８分ＩＮ。出場時間短く採点なし

ＭＦ知念慶【―】後半３８分ＩＮ。出場時間短く採点なし

上村篤史主審【５・０】いろいろな意味で、上手ではなかった

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ（採点・岡島 智哉）