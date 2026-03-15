ムロツヨシ主演『ドラフトキング−BORDER LINE−』出演キャスト解禁 三浦貴大＆片岡鶴太郎＆木戸大聖ら
俳優のムロツヨシが主演を務めるWOWOW『連続ドラマW-30 ドラフトキング−BORDER LINE−』（全10話／5月15日スタート 毎週金曜後11：00）の出演キャストが決定した。
【動画】「ドラフトキング −BORDER LINE−」特報映像
本作は、プロ野球チームの凄腕スカウトを主人公に、華やかなスポーツの舞台裏で繰り広げられる人間ドラマを描くスポーツビジネスエンターテインメント。現在も「グランドジャンプ」（集英社）で連載中の、クロマツテツロウによる同名人気コミックを原作とする。
前作では、ムロが演じた、独善的で毒舌なプロ野球球団「横浜ベイゴールズ」のスカウト・郷原眼力（ごうはら・オーラ）が、並外れた“眼”を武器に、全国に埋もれた選手たちの人生に寄り添い、葛藤や苦悩を分かち合う姿が、野球ファンのみならず、野球になじみのない視聴者からも高い評価を受けた。
続編となる『−BORDER LINE−』でも、ムロが主演を続投。中学・高校・大学、社会人野球まで、隠れた原石を発掘していく。原作愛あふれるムロは、特徴的な髪型や表情など細部まで作り込み、さらにパワーアップした郷原像を体現する。
郷原の新たな宿敵として登場する福岡ブラックホークスのスカウト・中溝聖治役を三浦貴大。「三ケタの男たち」編では、選手育成に長けた岩手学院大学の名監督・千葉三郎役を片岡鶴太郎。郷原の眼に止まった豪快な変則フォームの岩手学院大学左腕・菊地原英光役を本作のオーディションで抜擢された藤田智大。「戦力外の男」編では、過去に郷原が担当したベイゴールズの内野手・佐藤翔太役を武田航平。翔太の妻で、娘とともに明るく夫のキャリアを支えるサチエ役を宮内ひとみが務める。
また「ドロップアウトをした天才」編では前作に続き天才投手・北畠翔役を木戸大聖。北畠の母親・花代役の仙道敦子。「捨てられた天才」編では、クラブチーム・パーフェクトマッスルズで、天性の身体能力を誇る外野手の柳川大也役を佐藤寛太。マッスルズで熱く選手たちをサポートする社長兼監督の足立監督役を宇梶剛士。社会人チームの強豪・万田自動車チームを率いる名将・猪俣監督役を田中要次。万田自動車が誇る天才外野手・阿比留一成役を木村達成が演じる。
さらに、野球人生の“ボーダーライン”に立つ人間たちが繰り広げる熱く、涙する映像を初公開した特報映像が解禁された。
【動画】「ドラフトキング −BORDER LINE−」特報映像
本作は、プロ野球チームの凄腕スカウトを主人公に、華やかなスポーツの舞台裏で繰り広げられる人間ドラマを描くスポーツビジネスエンターテインメント。現在も「グランドジャンプ」（集英社）で連載中の、クロマツテツロウによる同名人気コミックを原作とする。
続編となる『−BORDER LINE−』でも、ムロが主演を続投。中学・高校・大学、社会人野球まで、隠れた原石を発掘していく。原作愛あふれるムロは、特徴的な髪型や表情など細部まで作り込み、さらにパワーアップした郷原像を体現する。
郷原の新たな宿敵として登場する福岡ブラックホークスのスカウト・中溝聖治役を三浦貴大。「三ケタの男たち」編では、選手育成に長けた岩手学院大学の名監督・千葉三郎役を片岡鶴太郎。郷原の眼に止まった豪快な変則フォームの岩手学院大学左腕・菊地原英光役を本作のオーディションで抜擢された藤田智大。「戦力外の男」編では、過去に郷原が担当したベイゴールズの内野手・佐藤翔太役を武田航平。翔太の妻で、娘とともに明るく夫のキャリアを支えるサチエ役を宮内ひとみが務める。
また「ドロップアウトをした天才」編では前作に続き天才投手・北畠翔役を木戸大聖。北畠の母親・花代役の仙道敦子。「捨てられた天才」編では、クラブチーム・パーフェクトマッスルズで、天性の身体能力を誇る外野手の柳川大也役を佐藤寛太。マッスルズで熱く選手たちをサポートする社長兼監督の足立監督役を宇梶剛士。社会人チームの強豪・万田自動車チームを率いる名将・猪俣監督役を田中要次。万田自動車が誇る天才外野手・阿比留一成役を木村達成が演じる。
さらに、野球人生の“ボーダーライン”に立つ人間たちが繰り広げる熱く、涙する映像を初公開した特報映像が解禁された。