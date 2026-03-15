鈴木誠也が負傷退場もチーム一丸…山本由伸が“粘投”4回2失点 サトテル同点適時打&森下翔太の3ランで勝ち越し【WBC】
山本由伸が4回2失点で降板した(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、準々決勝で強豪ベネズエラと対戦した。
【動画】サトテル同点打に続いた！森下翔太の勝ち越し3ランをチェック
先発の山本由伸は初回にアクーニャJr.に先頭打者弾を許したが、大谷翔平が直後に右越えの同点ソロを放って1−1。山本は2回に勝ち越しを許したが、3回、先頭のガルシアに二塁打を浴びると、一死三塁となって、4番のスアレスをスプリットで空振り三振、5番のトーバーも同じくスプリットで連続三振でピンチを切り抜けた。
また、初回に四球で出塁した鈴木誠也が二盗を試みた際に左膝付近を強く打った様子で、すぐに立ち上がることができなかった。鈴木は途中交代となった。
その鈴木の代わりに出場した森下翔太が3回、佐藤輝明の同点適時打の後、一死二、三塁から左越えの3ランで5−2と勝ち越しに成功した。
山本は4回のマウンドにも上がり、ペレスをカーブで見逃し三振に切って取るなど、三者凡退に抑え込んだ。山本は粘りの投球で4回69球4安打2失点5奪三振でマウンドを降りた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。