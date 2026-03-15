鈴木誠也が負傷退場もチーム一丸…山本由伸が“粘投”4回2失点　サトテル同点適時打&森下翔太の3ランで勝ち越し【WBC】

山本由伸が4回2失点で降板した(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、準々決勝で強豪ベネズエラと対戦した。

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先発の山本由伸は初回にアクーニャJr.に先頭打者弾を許したが、大谷翔平が直後に右越えの同点ソロを放って1−1。山本は2回に勝ち越しを許したが、3回、先頭のガルシアに二塁打を浴びると、一死三塁となって、4番のスアレスをスプリットで空振り三振、5番のトーバーも同じくスプリットで連続三振でピンチを切り抜けた。

また、初回に四球で出塁した鈴木誠也が二盗を試みた際に左膝付近を強く打った様子で、すぐに立ち上がることができなかった。鈴木は途中交代となった。