「さすが、持っている男！」「完璧に世界にバレたな」途中出場の森下翔太が圧巻の勝ち越し3ラン！スアレスをマウンドから引きずりおろす【WBC】

森下は値千金の勝ち越し弾を放った（C）産経新聞社

阪神勢が大暴れだ。

侍ジャパン「日本代表」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦。

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先発の山本由伸が3回まで2失点とべネズエラ打線に押される中、ゲームが動いたのは3回だ。

3回一死二塁から大谷翔平が申告敬遠とされ、2番の佐藤輝明が右翼線に適時二塁打、一気に湧き上がる侍ベンチ。

さらに勢いは止まらない。鈴木誠也の負傷により途中出場となった森下翔太が先発スアレスのチェンジアップに泳がされながらも、豪快に左翼ポール際へ放り込んだ。

地鳴りのような歓声とともに大きなガッツポーズを繰り出して、ダイヤモンドを1周。

阪神が誇る強打者が負ければ終わりの大一番で大きな仕事をやってのけた。森下に一発を許した先発のスアレスもがっくり、この後降板となった。