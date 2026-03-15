歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛が、２人の息子の弁当が一区切りしたことを明かし、おいしそうな弁当を公開した。

前田は１４日、自身のインスタグラムを更新。「小学生最後のお弁当と中学生最後のお弁当、それぞれ、作り終わりました。ラストは好物だけを入れてあげようと思って 大したものはできないけど丁寧に心を込めて」と記し、歌舞伎俳優の長男・中村勘太郎と次男・中村長三郎のために作った弁当の写真などをアップ。

「小学生は帰ってきて私の顔を見るなり『最後のお弁当 美味しかったよ！次は毎日になるけどよろしくね！』と言ってくれて 中学生も『今日のお弁当、すっごい美味しかったぁ！！サイコー！』とお弁当バッグを渡してくれてうれしかったなー 新年度からもがんばる！とパワーチャージされました」と２人のうれしい反応を紹介。

「毎朝お弁当作る生活なんてできないと思っていたけど できますね できるもんですね 美味しかったと喜んでくれると、とっても嬉しいし、綺麗なお弁当が作れると気分がいい 楽しめるようにもなってきた 寝坊した日は 焼きそばだけだったり（子どもたちには好評、私は楽できて、神メニュー）力の抜き方も上手になったし、私も成長したのだ 高校生になったらカフェテリアですかね なんて提案もしてみたけれど『お弁当でお願いしまーす』と笑顔で返されました 思えば母のお弁当が大好きで 私もカフェテリアはほとんど使わなかったかな もうすぐ春だ 新しい生活が始まる」とつづった。

この投稿には、「母のお弁当はやっぱりサイコー 愛情たっぷりのお弁当に勝るものはありませんね」「お弁当箱から素敵ですね。母の愛と苦労をきちんと受け止めてくれてるお子様方も、本当に素晴らしいです」「周りの大人の愛情をたっぷり受けて育ったからこんなに優しい可愛い子になったんだろうなと思ってます」「なんて良いお母さんなんでしょう」「素晴らしい母の愛ですね」「まさに愛がいっぱい」などのコメントが寄せられた。

１９９３年にデビューした前田は「あっぱれさんま大先生」などに出演し「チャイドル四天王」の一人として人気を博した。２００９年に８年越しの交際を実らせ、勘太郎（現勘九郎）と結婚。歌舞伎俳優の勘太郎と次男・長三郎の２人の息子がいる。