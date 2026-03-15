クライスラー・エアフロー

1934年に登場したクライスラー・エアフローとその兄弟車デソート・エアフローは、空気の流れを強く意識して設計された最初期の量産車の1つだ。燃費や性能向上といった利点は現在では周知の事実だが、エアフロー登場以前からパウル・ヤーライらによって理解されていた。

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一方で、大恐慌期にこれほど衝撃的なボディデザインのクルマを投入するのは勇気のいることだった。デソート・エアフローは1936年に、クライスラーは翌年に生産中止となったが、極めて影響力のあるデザインだった。



クライスラー・エアフロー

シトロエン・アミ

シトロエンのデザインで最も奇抜なのは2CVではなく、アミだろう。この異様に風変わりなセダンは、菱形のヘッドライトと逆勾配のリアウィンドウを備えている。その1つ1つの特徴は目新しいものではないが、他の要素と相まって、アミは史上最も奇妙な量産車の1つとなっている。

発売から7年後の1968年にアミが再設計された際、ある種の「普通さ」を取り入れることになった。一般的な乗用車の文脈では依然として奇妙に見えたが、初期型と比べればごく普通のクルマだった。



シトロエン・アミ

シトロエンDS

DSは広くデザインの傑作と評される。1955年のデビュー時は信じがたいほど先進的で、20年後の生産終了時もなお異色だった。当初からハイマウントのリアインジケーターを装備しており、1967年以降はステアリング連動の指向性ヘッドライトを採用した。油圧式サスペンションと並ぶこれらの特徴は、今日でもいまだに珍しいものだ。



シトロエンDS

ダッジ・チャージャー・デイトナ

ワイルドな生まれ方をした市販車が、モータースポーツで大きな成功を収めることがある。ダッジ・チャージャー・デイトナはその好例だ。風を切るノーズコーンと巨大なリアウィングを備え、1969年と1970年にNASCARで競った4台の「ウィングド・ウォリアーズ」うちの1台、そして2台の「エアロ・ウォリアーズ」の最初の1台となった。2台目のエアロ・ウォリアーズは、機械的に類似したプリムス・スーパーバードだ。

傑出した成功を収めたレーシングカーは、デビュー後すぐに出場禁止になることが多い。NASCAR主催者は1971年以降、同車の出場を認めたものの、比較的小型エンジンのみ使用を許可した。これにより競争力は壊滅的に低下したのである。



ダッジ・チャージャー・デイトナ

ダッジ・ロイヤル

ダッジ・ロイヤルは1950年代中盤から後半にかけてのわずか5年間で、3世代にわたって生産された。この時期に起こった米国車のトレンドの変遷は、ロイヤルだけで研究できるほど顕著だ。

初代と2代目はまだ1940年代の雰囲気を残しているが、3代目では完全にジェット時代（ジェットエイジ）モードに入った。当時米国ではテールフィンなしではクルマが売れないほどで、長く鋭いテールフィンが目立つデザインとなった。ロイヤルは1959年モデルで生産終了となったため、派手なまま軟化することはなかった。



ダッジ・ロイヤル

エドセル・コルセア

コルセアは、フォードの歴史的失敗として知られるブランド、エドセルが最初に生産したモデルの1つだ。そのデザインは、エドセルを3年で崩壊させた唯一の原因というわけではないが、追い打ちをかけたのは確かだ。『タイム』誌はこれを「レモンを吸っているオールズモビル」のように見えると評した。

わずか1年のモデルイヤーで、コルセアのデザインは大幅に変更され、1959年モデルははるかに保守的なものとなった。にもかかわらず、エドセルは1960年を迎える前に消滅した。その終焉を早めたのは1958年の急激な景気後退で、この不況により、米国の長い戦後景気拡大に突然の終止符が打たれたのである。



エドセル・コルセア

フェラーリ・モンツァSP1

フェラーリ・モンツァのシリーズ最新モデルがSP1とSP2だ。最先端の技術と、ややレトロでありながら非常にドラマティックなスタイリングを融合させている。SP1はシングルシーターという点で特に異色である。

両車ともフロントエンジンで、シャシー中央にプロペラシャフトが通っているため、運転席は左側にオフセットされている。



フェラーリ・モンツァSP1

フィアット8Vスーパーソニック

フィアット8Vは風変わりなスポーツカーだ。複数の独立系ボディメーカーが独自バージョンを製作し、いずれもドラマチックなデザインだが、おそらく最も美しいのは、ギア社のジョヴァンニ・サヴォヌッツィ（1911-1988）が手掛けたスーパーソニックだろう。サヴォヌッツィは航空業界での経験を活かし、フィアットのオリジナル車よりも少なくとも10年はモダンに見える形状を作り出した。

スーパースニックのボディは、ジャガーXK120やアストン マーティンDB2/4のギア版にも使用され、同様に素晴らしい外観となった。



フィアット8Vスーパーソニック

フィアット・ムルティプラ

1998年に発売されたフィアットの2代目ムルティプラは、3人掛けの2列シート、6人乗りという、非常に親しみやすく社交的なレイアウトのミニバン（MPV）だ。はるか昔に発売された600ムルティプラのように、独特の外観を与えている。

しかし、製品ライフサイクルの半ばで、フィアットは大きく方針転換を図った。2004年以降のムルティプラははるかに保守的なデザインとなり、その魅力の大半を失ってしまった。



フィアット・ムルティプラ

フォードRS200

フォード史上最も過激なクルマの1つであるRS200は、国際ラリーに参戦するためだけに市販化された。低く構えたボディ、ミドシップのコスワース製ターボエンジン、四輪駆動を備え、優勝も期待されたが、1987年の大幅なレギュレーション変更により世界ラリー選手権への出場資格を失った。

しかし、21世紀に入っても他の競技では戦い続けることができた。生産終了から30年以上経った今も、そのデザインは驚くほど新鮮で、現存する個体は非常に価値が高い。



フォードRS200

ホンダ・インサイト

現代では、ハイブリッド車と普通のガソリン車に外観上の違いはない。しかし、ホンダは1999年に初代インサイトを発売した当時、違いを強調する必要性を認識していたようだ。空力に特化したフォルムやスパッツで覆われた後輪など、2年早くデビューしたライバル車トヨタ・プリウスよりもはるかに特異な外観だ。

初代から10年後に登場した2代目インサイトは、比較的普通の見た目だ。



ホンダ・インサイト

ハドソン・イタリア

イタリアは、デトロイトのハドソンとミラノのカロッツェリア・トゥーリングの共同開発で生まれた。機械部分は生産中止となったばかりのハドソン・ジェットのものを使用している。ジェットは平凡なセダンだったが、イタリアはデザインセンスの塊だ。

最も特徴的なのはヘッドライト上部のエアスクープだ。それを抜きにしても、中央に逆V字を持つフロントバンパー、部分的にスパッツを履いたホイール、その他多くのディテールが非常に目を引く。残念ながら、販売はまったく振るわなかった。1953年と1954年に生産されたのはわずか26台である。



ハドソン・イタリア

ハマーH1

H1はAMゼネラル社が開発・製造した高機動多用途装輪車両（HMMWV、通称ハンヴィー）の民間版だ。巨大さと燃費の悪さは当時物議を醸した。俳優アーノルド・シュワルツェネッガーが愛用したことでも有名だ。

ハマーブランドは最近、EVとして復活を遂げた。巨大であることに変わりはないが、時代の流れに合わせ、フル電動モデルのみでの販売となる。



ハマーH1

イセッタ

イセッタは、1950年代から1960年代にかけて各社が販売した数々のバブルカーの中でも、最も特徴的な1台だ。よく知られているのは、フロント部分にドアが配置され、リバースギアは存在しないという点だ。そのため、駐車場所を選ぶ際にはこれらの特性を考慮しなければならない。

イセッタは多くの国でライセンス生産されたが、特に重要なのは2社である。開発はイソ（後に強力なスポーツカーで有名になる）によって行われ、後にBMWが引き継いだ。BMWは多くの変更を加えたが、基本設計は維持した。



イセッタ

KTMクロスボウ

クロスボウは、二輪車で知られるオーストリアのKTMが初めて生産した市販四輪車である。アウディ製エンジンをミドシップに搭載しクロスボウのフォルムは、公道とサーキットの両方で高い走行性能を追い求めた結果である。

二輪車と同様、クロスボウの外観はKTMのデザインパートナーであるキスカが考案したものだ。キスカはオーストリアに本拠を置き、上海にも事務所を構えている。



KTMクロスボウ

（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます。）