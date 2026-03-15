■陸上 日本陸上競技選手権大会・マラソン競歩（15日、石川県能美市）

【マラソン歴代ランキング10傑】男子の日本記録は大迫傑の2時間04分55秒、矢田みくにが初マラソン歴代最高

9月のアジア大会代表選考会を兼ねたレースは男子が諏方元郁（26、愛知製鋼）、女子は梅野倖子（23、LOCOK）が優勝し、代表に内定した。

国際ルールにより、競歩の主要距離が変更され、従来の35kmに代わり、フルマラソンと同じ42.195kmで争う『マラソン競歩』と、その半分の21.0975kmで争う『ハーフマラソン競歩』が新たな主要距離となった。そして今回初めて『マラソン競歩』の日本選手権が行われた。

男子はパリ五輪代表の郄橋和生（29、ADワークスグループ）、22年オレゴン世界陸上代表の住所大翔（26、富士通）、諏方ら3人がレースを牽引。中盤に住所がスパートし、一時は引き離されたが諏訪が逆転し2時間58分21秒でフィニッシュ。初代王者となった。諏訪は「アジア大会に向けて、しっかり準備していく」と意気込みを語った。

女子は昨年の東京世界陸上35km競歩代表の梅野、矢来舞香（27、千葉興業銀行）、渕瀬真寿美（39、建装工業）が顔を揃えた。先月の日本選手権ハーフマラソン競歩で優勝し、今大会の2冠を目指す梅野はスタートからトップに。徐々に矢来が追いつき10kmを揃って通過した。その後は、ほぼ並んで歩いていたが梅野が中盤でスピードアップ。そのまま逃げ切り3時間33分47秒でハーフマラソン競歩との2冠を果たした。



【男子結果】

優勝 諏方元郁

2位 住所大翔

3位 郄橋和生

【女子結果】

優勝 梅野倖子

2位 矢来舞香

3位 渕瀬真寿美

