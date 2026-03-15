◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本ーベネズエラ（2026年3月14日 ローンデポ・パーク）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す日本代表「侍ジャパン」は準々決勝でベネズエラと対戦。鈴木誠也外野手（31＝カブス）の負傷により、2回の守備から途中出場の森下翔太外野手（25＝阪神）が2―2の3回1死二、三塁から勝ち越しの3ランを放った。

準々決勝の始球式には“虎党”俳優の渡辺謙（66）が登場。ワンバウンドながら見事な投球を披露し、ローンデポ・パークに集結した世界中のファンから大歓声が送られた。

“虎党”の渡辺の応援に虎戦士たちが応えた。1―2の3回1死一、二塁で佐藤輝明外野手の右翼線の適時二塁打で同点に追いついた。さらに緊急出場の森下が結果を残した。

森下はボールカウント2―2からベネズエラ先発のR・スアレスが投じた5球目チェンジアップを泳ぎながらはじき返すと、打球を左翼席に叩き込む逆転3ランを叩き込んだ。森下は打った瞬間に右の人差し指を突き上げて、豪快なガッツポーズで喜びを爆発させた。ベンチでは井端弘和監督もフェンスを乗り越えて逆転弾を喜んだ。

ネットでは「ケンさんのおかげで虎戦士が欲動している」「渡辺謙さんたまらんでしょ！？」「ケンさんの効果で阪神フィーバー」「多分1番喜んでるのは始球式した渡辺謙のはず」「渡辺謙さんありがとう！」などの声が上がった。