アメリカのトランプ大統領は14日、イラン軍の攻撃などで事実上の封鎖状態にあるホルムズ海峡の安全な航行に向けて日本などが艦船を派遣することに期待を示しました。トランプ大統領の派遣要望を日本政府はどう受け止めるのでしょうか。国会記者会館から中継でお伝えします。

高市首相は今週ワシントンを訪れ、19日（木）にトランプ大統領と会談します。この場で、直接要望を受け、難しい判断が迫られる可能性も出てきました。

高市首相は13日の衆議院・予算委員会でホルムズ海峡への自衛隊の派遣について問われ、「何ら決まっていない」と述べていました。ある防衛省関係者は、「戦闘が終わっていない段階で日本がとれるのは給油などの後方支援で、集団的自衛権に抵触しない範囲になる」と話しています。

一方で、政府・与党からは、まずはトランプ大統領の真意の見極めが必要との声があがっています。ある自民党幹部は「トランプ大統領の真意を把握できるのは、高市首相しかいない。日米首脳会談でのポイントになる」と話しています。

また今回、トランプ大統領は派遣要望にあたり、日本だけでなく、中国や韓国も名指ししていますが、政府関係者は、「関係国の間でも特に具体的な議論がされているわけではない。アメリカが何か具体的に考えているのか、よく聞いてみる必要がある」としています。