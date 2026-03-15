クレイツ、FRUITS ZIPPERとのコラボアイテム発表 ”アイドル髪”「美容メーカーとして支えることで広く発信していきたい」
クレイツが3月15日、FRUITS ZIPPERとのコラボ商品を発表した。発表会では代表取締役の貝塚弘幸氏が登壇し、アイドル文化を美容分野から支える意義を説明。コラボ商品『9012イオンコードレスストレートアイロン』を通じて、日常のスタイリングを前向きな体験に変えたい考えを打ち出した。
【写真】持っているだけで”推し活”、FRUITS ZIPPERのメンバーカラーで彩られたコラボアイテム全7種
今回のコラボは、同社の次世代セルフスタイリングライン「9012」から登場する限定セット。コードレスストレートアイロンに加え、FRUITS ZIPPERのメンバーカラーで彩ったシリコンカバー、ポーチ、ヘアクリップを組み合わせた全7種で展開する。価格は1万3200円で、3月15日からクレイツ公式オンラインショップで予約販売を開始。アソビモール、全国の小売店でも順次取り扱う予定だ。
会見で貝塚氏は、クレイツが長年にわたりプロ向けのヘアケア家電を手がけてきたことに触れた上で、「アイドル文化、アイドルカルチャーというのは世界に誇れる日本の文化だと思います」と強調。その文化を美容メーカーとして支えることで、「アイドルヘア」を広く発信していきたいと語った。FRUITS ZIPPERとの商品コラボをその第一弾と位置づけ、「持っているだけで推し活ができる。スタイリングするたびにワクワクする体験型の商品開発が実現した」と手応えを口にした。
貝塚氏は会見の最後に、「より多くの人にこのアイロンを使っていただいて、少しでも元気になっていただければ」とコメント。機能やデザインだけでなく、使うことで気持ちまで前向きになれる商品像を描いた。FRUITS ZIPPERの「NEW KAWAII」と、クレイツが積み上げてきたプロユースの技術を結びつけた今回の企画は、単なるグッズ展開にとどまらず、アイドルカルチャーを美容の側面から広げていく試みとなるのではないか。同社公式YouTubeでは3月16日から、FRUITS ZIPPER出演のプロモーションムービーやコメント映像、メイキング映像も順次公開される。
【写真】持っているだけで”推し活”、FRUITS ZIPPERのメンバーカラーで彩られたコラボアイテム全7種
今回のコラボは、同社の次世代セルフスタイリングライン「9012」から登場する限定セット。コードレスストレートアイロンに加え、FRUITS ZIPPERのメンバーカラーで彩ったシリコンカバー、ポーチ、ヘアクリップを組み合わせた全7種で展開する。価格は1万3200円で、3月15日からクレイツ公式オンラインショップで予約販売を開始。アソビモール、全国の小売店でも順次取り扱う予定だ。
貝塚氏は会見の最後に、「より多くの人にこのアイロンを使っていただいて、少しでも元気になっていただければ」とコメント。機能やデザインだけでなく、使うことで気持ちまで前向きになれる商品像を描いた。FRUITS ZIPPERの「NEW KAWAII」と、クレイツが積み上げてきたプロユースの技術を結びつけた今回の企画は、単なるグッズ展開にとどまらず、アイドルカルチャーを美容の側面から広げていく試みとなるのではないか。同社公式YouTubeでは3月16日から、FRUITS ZIPPER出演のプロモーションムービーやコメント映像、メイキング映像も順次公開される。