元自衛官でタレントやす子（27）が15日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。元陸上自衛官で自民党参院議員だった佐藤正久氏との即興コントでスタジオを騒然とさせた。

イラン情勢について伝える際、MC爆笑問題田中裕二が「イラン情勢に詳しい元外務副大臣、『ヒゲの隊長』こと佐藤正久さんTBSワシントン支局の涌井（文晶）支局長と生中継をつなげたいと思います。お二人には最新情報をうかがっていきます」と語った。

ここで田中が「ところでやす子は、すごく緊張している？」と投げ掛けた。背筋をピンと伸ばして緊張するやす子は「緊張しますー。佐藤さんは『1佐』と言って、元1佐で、めちゃくちゃ上の方なんで、今日緊張して、今日は休みたかった、本当は」と正直な気持ちを吐露した。

対する佐藤氏は「いやいや、やす子さんね、サンジャポのパネラー階級では、やす子さんが格上ですから」とやす子に敬意を表すると、やす子は椅子から立ち上がって直立不動で「ありがとうございます。はいー」と恐縮。佐藤氏は「新兵卒、しっかりついてまいります」と敬礼した。

一瞬絶句したやす子は「上官、まず椅子に座ってもよろしいですか」と即興のコントのようなやり取りでスタジオを湧かせた。やす子は「すいません、失礼します」と佐藤氏に断ってから着席した。

ここで太田光が会話に“参戦”。「でも、その階級でいったら、デーブさんが一番上になる」とさらに盛り上げた。