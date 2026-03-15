盒矯眠斬塰1st写真集（撮影：佐藤容平、発売：秋田書店）

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AKB48の郄橋彩音さんの1st写真集「ひとり姉妹」（撮影：佐藤容平、税別3000円、秋田書店）が、好評により早くも重版されることが決定しました 。これに伴い、5月に東京都内やオンラインにて重版記念イベントが開催される 。

【写真】AKB48 郄橋彩音さんの1st写真集 「ひとり姉妹」の表紙

AKB48の「ベビーフェイスなお姉さん」として人気の郄橋さん。2月28日にリリースされた同写真集は、東京湾を臨む都心のスタジオと宮古島のビーチを舞台に撮影されました。誌面では郄橋さんの貴重な水着ショットに加え、自身初となるランジェリーシーンから、さらにその先まで大胆披露。 ファーストにして最高傑作と呼べる珠玉の一冊となりました。

またデジタル写真集「ひとり姉妹 Another edition」（秋田書店）が3月28日、「ひとり姉妹 Ayane’s selection」（秋田書店）が4月28日にそれぞれ発売されます 。

【郄橋彩音さんプロフィル】
たかはし・あやね　1997年12月30日生まれ　埼玉県出身　身長153cm　アイドルグループ・AKB48メンバー　まつぶしPR大使　公式X：@__ayn1230__　公式Instagram：aayyaannee811