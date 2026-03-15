「日光温泉」を抑えた1位は？ 1人旅で行きたいと思う「栃木県の温泉地」ランキング！【2026年調査】
桜の開花が待ち遠しいこの時期、一足早く春の風を感じながら巡る温泉旅は、日常をリセットする特別な体験になります。誰にも気を使わず、自分のペースでゆったりと滞在を楽しめる魅力的な目的地が揃いました。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、1人旅で行きたいと思う「栃木県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年3月5〜6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、1人旅で行きたいと思う「栃木県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
調査期間：2026年3月5〜6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
2位：日光温泉／54票世界遺産の「日光の社寺」のほど近くに位置する日光温泉が2位にランクイン。中禅寺湖や華厳ノ滝といった雄大な自然スポットも多く、歴史散策とリフレッシュを同時に楽しめるのが魅力です。都心からのアクセスも良く、1人で静かに寺社巡りを楽しみたい層から厚い支持を得ています。回答者からは「有名な温泉地なのはもちろん、観光も楽しみたいから」（30代女性／千葉県）、「日光東照宮が近くにあり、お土産屋さんやおしゃれなカフェなどもたくさんあり一人でも気軽に楽しめそうだと思ったため」（40代女性／兵庫県）、「ゆっくり過ごせそうだから」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
1位：鬼怒川温泉／118票1位に輝いたのは、関東屈指の大型温泉地である鬼怒川温泉。鬼怒川渓谷沿いに旅館が立ち並ぶ景観は圧巻で、1人でも利用しやすいプランを持つ宿も増えています。周辺には日光江戸村や東武ワールドスクウェアなどのテーマパークもあり、自分のペースで観光を満喫できる点が高評価につながりました。回答者からは「自然に囲まれた温泉地で、温泉だけでなく周辺の景色や散策も楽しめそうだと感じたためです。一人でもゆったりと過ごしながら、日頃の疲れを癒やせそうな点に魅力を感じました」（20代女性／神奈川県）、「日帰り温泉やこぢんまりとした旅館も多く、のんびりひとり時間を楽しめ、ナトリウム・カルシウム塩化物泉で、疲労回復や冷え性改善、リラックス効果が期待できるからです」（60代男性／愛知県）、「比較的アクセスが良く、乗り換えすれば日光の観光も楽しめるから」（30代女性／茨城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)