好き＆行ってみたい「滋賀県の道の駅」ランキング！ 2位「東近江市あいとうマーガレットステーション」を抑えた1位は？【2026年調査】
暖かな日差しに誘われて、遠くまで車を走らせたくなる絶好の行楽シーズンがやってきました。多くのファンに支持され、リピーターが絶えない場所には、訪れる人をとりこにする特別な理由が隠されているかもしれません。
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、滋賀県の道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「滋賀県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「ひまわりやマーガレットの風景をみたいから」（40代女性／宮城県）、「建物がヨーロッパ風でおしゃれだし、季節ごとの花畑がすごく綺麗で、買い物も散策も楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「地元で採れた野菜の直売所、地元の農産物で作ったジェラートや焼き菓子、ジャムなどもあり行ってみたいです」（50代女性／広島県）といった声がありました。
回答者からは、「滋賀のお米を食べた事があるのですが、こちらには米プラザがあるようなのでおすすめのお米やおかず、名産物見てみたいです」（40代女性／兵庫県）、「琵琶湖を一望できて地元の食材を買って帰りたい」（40代男性／大阪府）、「琵琶湖大橋を望む絶景や地元米・特産品などグルメも人気がある、観光やドライブ利用に最適な道の駅だから」（60代男性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、滋賀県の道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「滋賀県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：東近江市あいとうマーガレットステーション（東近江市）／40票2位にランクインしたのは、東近江市にある「東近江市あいとうマーガレットステーション」です。英国風の田園生活をイメージしたおしゃれな外観が特徴で、季節の花々が楽しめる花畑や、地元産の新鮮な果物を使ったジェラートが女性やファミリーに大人気。ドライフラワーの体験教室や直売所も充実しており、華やかな雰囲気の中でゆっくりと過ごせるスポットです。
回答者からは、「ひまわりやマーガレットの風景をみたいから」（40代女性／宮城県）、「建物がヨーロッパ風でおしゃれだし、季節ごとの花畑がすごく綺麗で、買い物も散策も楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「地元で採れた野菜の直売所、地元の農産物で作ったジェラートや焼き菓子、ジャムなどもあり行ってみたいです」（50代女性／広島県）といった声がありました。
1位：びわ湖大橋米プラザ（大津市）／66票見事1位に輝いたのは、大津市の「びわ湖大橋米プラザ」でした。琵琶湖大橋の袂に位置し、雄大な湖のパノラマビューを楽しめる絶好のロケーションが自慢です。近江米をはじめとする地元の特産品が豊富にそろうほか、2階の展望バルコニーからは琵琶湖を一望でき、滋賀観光の拠点として圧倒的な支持を集めています。
回答者からは、「滋賀のお米を食べた事があるのですが、こちらには米プラザがあるようなのでおすすめのお米やおかず、名産物見てみたいです」（40代女性／兵庫県）、「琵琶湖を一望できて地元の食材を買って帰りたい」（40代男性／大阪府）、「琵琶湖大橋を望む絶景や地元米・特産品などグルメも人気がある、観光やドライブ利用に最適な道の駅だから」（60代男性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:All About ニュース編集部)