2026年3月12日、韓国・週刊朝鮮によると、韓国のトッポッキチェーン「Dookki」の台湾法人が、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の試合結果を題材に「点数操作」という表現を用いたマーケティングを行い、物議を醸している。

業界によると、Dookki台湾の公式SNSアカウントは先ごろ「点数を操作して申し訳ない」「韓国人の社長が謝罪する」という内容の宣伝投稿を掲載した。ひざまずいた男性が「私たちは点数を操作してはいけなかった」「大人はトッポッキを責めない」「2人540元」などと書かれた紙を掲げ、謝罪する写真が添付されていた。

この投稿は、2026WBC1次ラウンドの試合結果をパロディーにしたものだったという。今大会、韓国は1次ラウンド最終戦で豪州と対戦。韓国が大差で勝利すれば台湾が準々決勝に進出できる状況だった。しかし、韓国は7対2で勝利。ムン・ボギョン（LG）が最後の打席で三振に倒れたことで台湾の敗退が決まり、韓国は準々決勝進出を決めた。

試合後、一部の台湾ネットユーザーがムンのSNSなどに「故意に点数を取らなかった」「点数を操作した」といった非難のコメントを投稿した。ただ、台湾でも「自力で上がれなかったことを他人のせいにしている」という批判の声は少なくなかったという。

Dookki台湾法人は、この炎上をマーケティング素材として活用した。「トッポッキ君は得点しないためにわざと三振した」など、謝罪文の形式の投稿で、「2人で540台湾ドル」という価格も、「台湾が韓国を5対4で破ったことを連想させる数字」として使用していると指摘された。また、使われた写真も皮肉の意味で使われているネットミームだと分かり、さらに議論を呼んだ。

これに台湾在住の韓国人や野球ファンも反発しており、「韓国ブランドが韓国代表をからかった」「触れてはいけないところに触れた」といった抗議の書き込みが見られた。Dookki台湾法人は12日に謝罪文を発表し「野球の熱気を活用してファンと交流しようとしたが、企画やコミュニケーションが十分ではなく、ご迷惑をおかけした」と謝罪した。今後、マーケティング過程を全面的に見直すとしている。

この記事にも韓国のネットユーザーから「Dookkiは韓国の企業じゃないの？どうしてこんなことをするのか」「もうけるためなら自分の国も売り渡すのか」「これはひどい」「Dookkiを利用するのは控えよう」「非常識な企業は商売できなくするべきだ」といった声が寄せられている。（翻訳・編集/麻江）