左腕スアレスのチェンジアップを3ラン

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」の森下翔太外野手が14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ代表の3回に勝ち越し3ランを放った。体勢を崩しながらも上段に叩き込む一打に海外ファンも羨望している。

「3番・中堅」で先発出場していた鈴木誠也外野手が初回に二盗を試みた際に負傷交代。森下は2回の守備から急遽出場していた。そして1-2の3回に佐藤輝明内野手の適時打で同点とすると、好機で森下に打席が回った。

左腕スアレスのチェンジアップに体勢を崩されながらも、捉えた打球は左翼席へ飛距離388フィート（約118.3メートル）、打球速度105.7マイル（約170.1キロ）、角度30度で飛び込んだ。森下は雄叫びを上げて歓喜した。

侍ジャパンを救った25歳の一撃。日本のファンが大興奮したのはもちろん、海外ファンも驚きを隠せなかった。「モリシタは本物だ」「早くMLBと契約しよう」「ベネズエラを粉砕した」「なんてカムバックだ」と絶叫した。（Full-Count編集部）