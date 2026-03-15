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ワクワクするけど…お高いんでしょう？

iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPodsにはそれぞれ最上位機種にあたるProモデルが存在します（Apple Watchに関しては「Ultra」ですね）。

最高の体験と機能性を求めるならProモデルを選んでおけば間違いありませんが、もしかすると今年中にApple（アップル）はUltra級の新モデルを3つリリースするかもしれませんよ。

iPhone、AirPods、MacBookの最強モデルが新たに誕生か

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Bloombergのマーク・ガーマン記者が伝えた情報によると、AppleはiPhoneとAirPodsとMacBookのUltra級モデルを今年中にリリースする計画があるんだとか。ただ、これら3つの新デバイスの存在については、前からウワサされています。

まずiPhone Ultraについては、折りたたみiPhoneのことを指しているそう。本体価格は約2000ドル（約32万円）になると予想されています。

AirPods Ultraに関しては、AirPods Pro 3の本体価格（税込3万9800円）を上回る価格となり、ビジュアルインテリジェンスのデータをSiriに送信するために、カメラを搭載したモデルになるとのことです。

最後に最も注目を浴びそうなのが、MacBook Ultraです。Appleは先日最強モデルのM5 Pro/M5 Maxを搭載したMacBook Proを発売したばかりですが、どうやらProモデルに加えて、タッチ操作対応&OLED（有機EL）ディスプレイを搭載したモデルが導入されるみたいです。もちろん本体価格に関してもUltra級になる可能性があることは覚悟しておいた方がよさそうです。

ちなみにこれら3つの新モデルの名称が、◯◯Ultraになるとは限らないとのこと。確かにUltraとProが混在したら、Appleに詳しくない人からすると、どちらが上位機種なの？と困惑してしまうかもしれませんからね。

Appleは先日発売した新しいMacBookをNeoと名付けたため、Ultraではないまったく新しい名称を新デバイスに採用する可能性も大いにあり得そうです。

Source: MacRumors