野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は日本時間１５日、日本代表「侍ジャパン」とベネズエラによる準々決勝が、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われている。

日本は三回、途中出場の森下翔太（阪神）が３ランを放った。（デジタル編集部）

２番・佐藤輝明（阪神）の二塁打で２−２の同点に追いつき、なおも続いたチャンスで、勝負強さを発揮した。２ボール２ストライクから、ベネズエラの先発Ｒ・スアレスの低めのチェンジアップを振り抜く。やや体勢を崩されながらのスイングとなったが、打球は左翼ポール付近のスタンドに着弾し、勝ち越しの３ランとなった。

ベネズエラ戦はベンチスタートとなったが、一回の攻撃で負傷交代した鈴木誠也（米カブス）に代わって、二回の守備から出場。この日最初の打席でいきなり大きな仕事をやってのけた。ゆっくりとダイヤモンドを回りながら何度もガッツポーズを繰り返し、本塁では、待ち構えていた大谷翔平（米ドジャース）と佐藤輝明（阪神）からの祝福も。序盤から失点が続いていた日本の先発・山本由伸も、味方の援護に手をたたいて喜んだ。